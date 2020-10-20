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Проект современного рыбного рефрижераторного терминала «Ударник» группы «Норебо» стал вторым резидентом ТОР «Столица Арктики». Фото пресс-службы правительства Мурманской области

Терминал «Ударник» получил регистрацию в арктической ТОР

Проект современного рыбного рефрижераторного терминала «Ударник», который реализует группа «Норебо», стал вторым резидентом территории опережающего развития «Столица Арктики».

Новый терминал, предназначенный для обслуживания рыбопромысловых судов, строится на участке в селе Минькино Кольского района. «Ударник» обеспечит рыбопромышленным компаниям полный сервис по обслуживанию промысловых судов, перевалке и хранению продукции, предназначенной для внутреннего и внешнего рынков.

Проект реализует группа «Норебо». Планируется, что объем инвестиций составит порядка 3,5 млрд рублей, мощность терминала по грузообороту – 800 тыс. тонн в год, в том числе 500 тыс. тонн рыбопродукции. Емкость проектируемого холодильника в порту составит 35 тыс. тонн. С запуском терминала в регионе будет создано 223 новых рабочих места.

«Фактически у нас появится новый рыбный порт со всей необходимой инфраструктурой для рыбопереработки», – заявил на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Проект по строительству нового терминала имеет и важное геополитическое значение: с запуском «Ударника» центр обслуживания промыслового флота и сбыта рыбо- и морепродукции имеет все шансы сместиться с зарубежных портов на российский берег.

На Камчатке «Норебо» уже реализовывает аналогичный проект – терминал «Сероглазка», сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, ТОР (ТОСЭР) «Столица Арктики» была создана в мае этого года по распоряжению правительства РФ для поддержки инвестиционных проектов в Мурманской области. По информации, которую привел на последнем совещании глава региона, из 49 компаний, подавших заявки на резидентство в Арктической зоне РФ, 34 зарегистрированы в Мурманской области.

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