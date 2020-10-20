20 октября 2020 года

Андрей Ануфриев: Закон уравнял условия для рыбаков внутри бассейна

Свежие изменения закона о рыболовстве поставили в равное положение предприятия «прибрежки», зарегистрированные в разных регионах в пределах одного рыбохозяйственного бассейна. Но рыбаки уже столкнулись с новыми препятствиями.

Изменения федерального закона о рыболовстве вышли 15 октября. Новый документ устранил весьма серьезный административный барьер, с которым предприятия, работающие на Северном бассейне, столкнулись после принятия в 2016 г. обширного пакета законодательных поправок, заявил Fishnews председатель правления Союза рыболовецких колхозов России (Росрыбколхозсоюза) Андрей Ануфриев.

Изменения в части прибрежного рыболовства с 1 октября 2016 г. требовали обязательной регистрации в прибрежном регионе, а с 1 января 2019 г. запретили производство на судах продукции и предписывают доставку и выгрузку уловов водных биоресурсов в живом, свежем и охлажденном виде в морские порты РФ и иные места выгрузки.

Однако вскоре выяснилось, что на практике это означает и доставку уловов в порты только этого региона. Получалось, что организации, зарегистрированные, допустим, в Архангельской области или в Карелии, не могли везти рыбу, добытую в рамках прибрежного рыболовства, для сдачи на береговые предприятия Мурманской области.

По этому вопросу Росрыбколхозсоюз обращался и в Минсельхоз, и в Росрыболовство, и в Пограничную службу ФСБ России с просьбой разъяснить, как же следует понимать законодательную норму. «Но ответы, которые мы получили, ситуацию не прояснили, каждое ведомство трактовало закон по-своему. Пограничники заняли четкую, как у военных, позицию: везти надо именно в тот регион, где зарегистрирован пользователь. Росрыболовство сообщило, что доставлять уловы можно в любой регион в пределах одного рыбохозяйственного бассейна. А ответ Минсельхоза при желании можно было толковать в любую сторону», - рассказал руководитель Росрыбколхозсоюза.

В такой ситуации рыбакам пришлось волей-неволей ориентироваться на мнение тех, кто непосредственно контролирует промысел. До этого архангельские предприятия, входящие в Росрыбколхозсоюз, сдавали уловы как в Мурманск, так и в Архангельск, в зависимости от района промысла. Но из опасений попасть на штрафные санкции с 1 января 2020 г. они стали заявляться только на промышленное рыболовство. А это потеря в квотах.

В условиях Северного бассейна 20% прибавки по главному объекту промысла - треске - стали хорошим бонусом для мурманских предприятий «прибрежки» и не менее серьезной потерей для рыбаков других регионов, отметил Андрей Ануфриев.

Именно этот региональный перекос призван исправить новый закон: предприятие, занимающееся «прибрежкой», может доставлять улов в любой регион в пределах одного бассейна, прокомментировал руководитель союза. Также убраны разночтения по промыслу в международных водах.

«Правда, за это время мы успели получить новый барьер, который затрагивает уже все регионы на севере. Это спор между контролирующими органами и рыбаками, до какой степени можно обрабатывать пойманную рыбу для ее доставки на берег. Суть претензий пограничников – в отсутствии в законе о рыболовстве механизма производства первичной переработки уловов на борту рыбопромыслового судна, которое осуществляет промысел по прибрежной квоте. В Совете Федерации 22 октября планируется обсуждение по этой теме, и профильный комитет в целом на стороне рыбаков. Хотелось бы увидеть решение этой проблемы как можно быстрее», - заявил председатель правления Росрыбколхозсоюза.

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