23 октября 2020 года

Росрыболовство планирует обсудить порядок работы комиссий по анадромным

От эффективности комиссий по регулированию добычи анадромных видов зависит успешность промысла лососей и других важных для рыбаков объектов - замглавы Росрыболовства Петр Савчук пригласил регионы направить предложения по порядку работы этих органов.

Деятельность региональных комиссий по анадромным регламентирована приказом Минсельхоза от 8 апреля 2013 г. № 170. В утвержденный порядок работы периодически вносятся изменения: например, в этом году были предусмотрены предельные сроки, в которые комиссия должна определять периоды начала промысла и объемы добычи по пользователям.

Тем не менее практика ставит новые вопросы, сообщает корреспондент Fishnews. Так, на совещании, которое провел 21 октября во Владивостоке замминистра сельского хозяйства - глава Росрыболовства Илья Шестаков, были подняты вопросы о дистанционном участии в заседаниях комиссии. Предлагается снять ограничения на такой формат работы, так как во время пандемии не всегда есть возможность личного присутствия. Планируется изучить возможные механизмы обжалования решений комиссии.

Обсуждалась работа комиссий по анадромным и на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета 22 октября. Решено отдельно рассмотреть работу приказа № 170. Председатель ДВНПС замглавы Росрыболовства Петр Савчук пригласил регионы направить предложения по порядку деятельности комиссии, чтобы их можно было рассмотреть на предстоящем совещании.

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