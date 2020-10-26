26 октября 2020 года

Комиссия проверит краболовы на соблюдение требований

Минпромторг утвердил положение о комиссии по проверке соответствия судов, которые строятся по условиям крабовых аукционов, требованиям, предусмотренным в договорах о закреплении долей квот.

Глава Минпромторга Денис Мантуров распорядился создать комиссию по осуществлению проверки соответствия (несоответствия) проектов судов, которые должны построить победители крабовых аукционов, требованиям, предусмотренным в договоре о закреплении и предоставлении инвестиционных квот добычи крабов. Эта же комиссия будет устанавливать соответствие этим требованиям готовых краболовов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, помимо подготовки заключений о соответствии в задачи комиссии входит рассмотрение ежеквартальных отчетов о ходе строительства краболовов и контроль за соблюдением инвестором сроков реализации проекта.

Состав комиссии утверждается приказом Министерства промышленности и торговли. В комиссию должно входить не менее семи человек. Из них не менее четырех – от Минпромторга, не менее двух – от Росрыболовства и минимум один – от Минвостокразвития.

Кроме того, министерство определило перечень документов, копии которых необходимо прикладывать к ежеквартальным отчетам о ходе строительства краболовов.

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