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Закладка новых НИСов все ближе

Техзадание для строительства среднетоннажного научно-исследовательского флота разработано, первый киль планируется заложить в конце года, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Подготовлен проект постановления о выделении субсидий на два судна.

Вопрос с обновлением флота для рыбохозяйственной науки обсуждается не первый год. Средства на два НИСа предполагалось выделить уже в 2020 г.

«Нами уже полностью сделано техническое задание для среднетоннажного научно-исследовательского флота. Мы сейчас готовим постановление правительства, и надеюсь, что мы успеем в этом году провести торги для того чтобы определить подрядчика и начать непосредственно строительство, заложить киль в конце этого года», - рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Он уточнил, что это будет первое судно в серии из пяти среднетоннажников, сообщает корреспондент Fishnews. Глава ведомства напомнил, что готов и проект крупнотоннажного НИС.

«Но, к сожалению, если по среднетоннажным финансирование подтверждено, то по крупнотоннажному - пока не подтверждено, - обратил внимание руководитель федерального агентства. - Будем докладывать руководству о том, что к сожалению, пока Минфин не поддержал наши предложения о выделении средств».

Между тем на портале regulation.gov.ru размещен проект постановления правительства о выделении Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии ВНИРО) субсидий на среднетоннажные научно-исследовательские суда. Предусмотрено строительство двух НИСов проекта 17050, на каждое из них планируется выделить из федерального бюджета 2,946 млрд рублей. Срок ввода объектов в эксплуатацию – 2023 г.

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