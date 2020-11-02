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Пятно нефтепродуктов на реке пытались остановить боновыми заграждениями. Фото российского отделения Greenpeace

Экс-мэра Норильска приговорили к исправительным работам

Вступил в силу приговор бывшему главе Норильска Ринату Ахметчину. Его признали виновным в халатности - необъявлении режима ЧС в день масштабного разлива нефтепродуктов.

Совершенное преступление (часть 1 статьи 293 УК РФ) повлекло реальную угрозу для здоровья лиц, находившихся в районе загрязненных водных объектов, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. Также в надзорном ведомстве отметили, что следствием халатности стало существенное нарушение прав и законных интересов граждан, нарушение нормальной деятельности и подрыв авторитета органов местного самоуправления и госвласти.

Суд приговорил Рината Ахметчина к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

Напомним, по данным Росприроднадзора, ущерб от разлива дизельного топлива на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» для водных объектов превышает 147 млрд рублей, для почв – 738,6 млн рублей.

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