10 сентября 2020 года

Бывший мэр Норильска ответит в суде по делу о нефтеразливе

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы Норильска Рината Ахметчина. По версии правоохранителей, из-за его бездействия увеличился ущерб от экологической катастрофы с разливом топлива.

В Норильске 29 мая произошла утечка около 21 тыс. тонн нефтепродуктов из-за повреждения резервуара хранения дизельного топлива ТЭЦ-3. По данным следствия, с 29 по 31 мая Ринат Ахметчин, зная о разливе, своевременно не ввел режим ЧС и не организовал работы по предотвращению загрязнения нефтепродуктами почвы и рек.

Бездействие градоначальника привело к увеличению вреда, нанесенного почве и водным объектам на обширной территории региона, сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного комитета России. Ринат Ахметчин обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Уголовное дело в отношении бывшего главы Норильска направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

СК продолжает расследование ряда уголовных дел, связанных с разливом нефтепродуктов, в качестве фигурантов проходят 7 человек, отметили в ведомстве.

Напомним, по данным Росприроднадзора, ущерб водным объектам превысил 147 млрд рублей, почвам – 738,6 млн рублей. Для исследования состояния водных биоресурсов в районе катастрофы Росрыболовство провело расширенную научную экспедицию.

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