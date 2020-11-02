02 ноября 2020 года

Британия готовится к «рыбацкой независимости»

Великобритания и Фарерские острова заключили соглашение в области рыболовства. Стороны будут ежегодно обсуждать доступ в воды друг друга, а также объемы квот.

Под документом поставили подписи посол Великобритании в Дании Эмма Хопкинс и фарерский министр рыболовства Джейкоб Вестергаард. Министр рыболовства Соединенного Королевства Виктория Прентис приняла участие в церемонии по видеосвязи. Как сообщает корреспондент Fishnews, 30 сентября подобное соглашение Великобритания заключила с Норвегией.

В правительстве Соединенного Королевства назвали соглашение с Фарерами еще одним шагом вперед. В конце декабря страна собирается отказаться от Общей политики Евросоюза в области рыболовства и стать независимым прибрежным государством.

В пресс-релизе правительства подчеркивается: с 1 января 2021 г. Великобритания сможет самостоятельно решать, кто получит доступ в ее воды и на каких условиях. Уайтхолл уверен, что от соглашения с Фарерскими островами выиграют в первую очередь рыболовные общины Соединенного Королевства.

По данным британского правительства, ежегодно рыбаки этого государства добывают в водах Фарер рыбы примерно на 2,34 млн фунтов стерлингов (около 3 млн долларов). Важные промысловые виды - треску, пикшу и минтай - выгружают в портах Леруик, Питерхед и Аллапул.

Ранее вопросы доступа рыбаков Великобритании в фарерские воды согласовывала Еврокомиссия. Однако этой осенью впервые за 40 лет дипломаты Соединенного Королевства будут обсуждать квоты на 2021 г. как представители независимого прибрежного государства.

Напомним, вопросы, связанные с рыболовством, стали одними из наиболее острых на переговорах Британии с Евросоюзом о сделке по Brexit.

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