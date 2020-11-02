02 ноября 2020 года

Заявление об инвестквотах заинтриговало отрасль

Очень важно, чтобы рыбопромышленники заранее знали о перспективах изменений по объемам для освоения, в том числе в рамках механизма квот на инвестиционные цели, отметили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Бизнес-сообщество внимательно следит за перспективами изменений по инвестиционным квотам. Ресурсы осваиваются в рамках общего допустимого улова и размер инвестиционных квот влияет на объемы, которые отводятся под традиционные квоты для промышленного лова.

На встрече с президентом Владимиром Путиным в октябре замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков выступил с предложением с 2022 г. выделить дополнительные объемы инвестиционных квот непосредственно для Дальневосточного бассейна.

Такие заявления, конечно, вызывают беспокойство, отметили участники Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока на онлайн-конференции Fishnews. Важно, чтобы Росрыболовство разъяснило вопрос о дополнительных объемах, говорится в протоколе заседания.

Также руководители отраслевых объединений вновь обратили внимание на важность долгосрочного закрепления прав на вылов на стабильных и понятных условиях.

Ранее Илья Шестаков уже заявлял о возможности увеличения размера инвестквот для Дальневосточного бассейна. При этом руководитель Росрыболовства обращал внимание на то, что новые меры будут обсуждаться с отраслевым сообществом.

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