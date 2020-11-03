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На Камчатке расширяют ассортимент продукции, которая продается по программе повышения доступности рыбных товаров. Фото пресс-службы краевого правительства

В Камчатском крае пополняют корзину доступной рыбы

На Камчатке расширяют ассортимент продукции, которая реализуется по программе повышения доступности рыбных товаров для жителей региона. В работе участвуют крупнейшие предприятия.

Губернатор Владимир Солодов поручил расширить ассортимент продукции, которая продается по программе «Камчатская рыба». Этот проект, напомним, направлен на то, чтобы продукция из водных биоресурсов была доступной для жителей полуострова.

В рамках поручения главы региона министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский встретился с представителями предприятий отрасли. Уже на этой неделе должен расшириться список видов продукции, которая продается в рамках программы, в магазинах Петропавловска-Камчатского, Елизово, Вилючинска.

Жители краевого центра получат возможность приобрести по доступной цене свежемороженую рыбу: минтая, камбалу, сельдь и навагу, а также неразделанного кальмара и филе кальмара, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

«По итогам встречи с рыбаками мы договорились, что объемы по дефицитным позициям будут увеличены: в частности, с «Океанрыбфлотом» по кальмару. Также появились договоренности о расширении круга участников этого проекта. Так, «Камчаттралфлот» готов поставлять на прилавки магазинов охлажденную рыбу по доступной цене. В настоящее время предприятие и торговая сеть решают технические вопросы. Мы также обсуждаем вопрос включения в проект еще одной компании», – сказал Андрей Здетоветский.

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