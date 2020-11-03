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В связи с рекордом по закладке икры омуля Большереченский рыбоводный завод посетил заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ. Фото пресс-службы Главрыбвода

Рыбоводы вышли на новый рекорд по омулю

Байкальский филиал Главрыбвода установил новый рекорд по закладке оплодотворенной икры омуля. В этом году в инкубаторы отправилось около 1 млрд штук.

В 2019 г. филиал заложил более 670 млн омулевых икринок. В связи с новым рекордом 30 октября Большереченский рыбоводный завод посетил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства сельского хозяйства Бурятии.

«Впервые за последние 10 лет квота на вылов омуля освоена в полном объеме – это 75 тонн. Рекордная закладка икры омуля на рыбоводных заводах стала возможна благодаря введению запрета на промышленный вылов омуля и усилению рыбоохранных мероприятий Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, а также МВД по Бурятии», – отметил Василий Соколов.

Напомним, в этом году рыбоохране выделили свыше 220 млн рублей на закупку новой техники для охраны эндемика.

«Вклад в общее дело внесла и природоохранная прокуратура Бурятии, которая в свою очередь вела контроль и принимала участие в мероприятиях Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Так, представители природоохранной прокуратуры участвовали в этом году в выпуске отнерестившихся производителей байкальского омуля в свою естественную среду обитания», – обратил внимание руководитель Главрыбвода Леонид Михайлик.

Также в этом году филиал совместно с полицейскими выпустил в реку Селенга около 1 тыс. мальков осетра. Кроме того, предприятие предоставило два беспилотных аппарата для усиления рыбоохранных мероприятий в регионе.

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Fishnews

  • В связи с рекордом по закладке икры омуля Большереченский рыбоводный завод посетил заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • В связи с рекордом по закладке икры омуля Большереченский рыбоводный завод посетил заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ. Фото пресс-службы минсельхозпрода Бурятии
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