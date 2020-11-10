10 ноября 2020 года

Магадану добавили средств на защиту дороги к порту

Правительство РФ выделило Магаданской области дополнительные 60,8 млн рублей на берегоукрепление в бухте Нагаева. Работы планируется завершить в следующем году.

Общая сумма на ремонт аварийного участка Портового шоссе в Магадане составляет свыше 863 млн рублей. Согласно проекту, работы по берегоукреплению , ремонту дороги и благоустройству набережной бухты Нагаева должны завершиться в 2021 г. В январе прошлого года было принято решение, что Минвостокразвития выделит Магаданской области более 400 млн рублей, столько же – Минтранс, рассказали Fishnews в пресс-службе областного правительства.

Позднее правительство РФ решило выделить региону 60,8 млн рублей, так как область ведет активную работу и может завершить берегоукрепление раньше. Комментируя выделение дополнительных средств, премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что вопрос укрепления участка берега в бухте Нагаева обсуждался в августе - во время его рабочей поездки по Дальнему Востоку .

«Эта дорога имеет стратегическое значение для Магаданской области. Теперь благодаря федеральному участию там будут проведены необходимые работы», – отметил глава кабмина.

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