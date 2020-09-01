01 сентября 2020 года

Порты Нацрыбресурса ждет инвентаризация

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию закрепленной за ФГУП «Нацрыбресурс» недвижимости, в том числе на предмет целевого использования гидротехнических сооружений в морских портах.

В августе председатель правительства Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток посетил Магаданский морской порт. Премьер-министр заявил о необходимости инвентаризации и обсудил с губернатором Сергеем Носовым возможность передачи объектов региону.

«В Магадане мы увидели, в каком состоянии находится портовый терминал. Причалы признаны годными к эксплуатации с ограничениями. Рыбаки говорили, что эффективно работать там невозможно. Необходимо провести инвентаризацию недвижимости Нацрыбресурса, в том числе на предмет целевого использования гидротехнических сооружений портов Дальневосточного бассейна и Восточной Арктики. На ее основе подготовить предложения о дальнейших шагах», - отметил глава правительства на совещании с вице-премьерами 31 августа.

Как сообщает корреспондент Fishnews, соответствующие задачи включены в перечень поручений по итогам поездки. Так, руководство Росимущества, Минфина, Минэкономразвития, Минсельхоза и Росрыболовства должно до 1 декабря провести инвентаризацию недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Нацрыбресурс». В том числе на предмет целевого использования гидротехнических сооружений в морских портах.

По результатам инвентаризации нужно будет до 1 февраля подготовить и представить в правительство РФ согласованные предложения о дальнейшем использовании этих гидротехнических сооружений. В качестве соисполнителей указаны зампред Виктория Абрамченко и вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Кроме того, Росимуществу, Минфину, Минсельхозу, Росрыболовству поручено совместно с правительством Магаданской области проработать вопрос о целесообразности передачи закрепленных за Нацрыбресурсом гидротехнических сооружений на территории Магаданского морского порта в пользование региона с определением источников финансирования их реконструкции. В правительство РФ нужно будет представить согласованные предложения. Срок – до 1 февраля. Соисполнитель – вице-премьер Виктория Абрамченко.

Губернатору Сергею Носову поставлена задача обеспечить реконструкцию рыбного терминала порта при условии его передачи в пользование области. О результатах глава региона должен будет доложить в правительство РФ в срок до 1 мая, далее – на полугодовой основе. В качестве соисполнителя также указана Виктория Абрамченко.

Напомним, вопрос о судьбе Магаданского порта обсуждается уже несколько лет. В октябре 2019 г. о необходимости передать объекты региону заявил Юрий Трутнев.

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