11 ноября 2020 года

Британия налаживает собственную «рыбацкую» политику

Великобритания и Гренландия подписали меморандум о взаимопонимании для активизации сотрудничества в сфере рыбного промысла. В правительстве Соединенного Королевства это назвали очередным шагом к выходу из Общей политики ЕС в области рыболовства.

Церемония прошла по видеосвязи. Подписи под меморандумом поставили министр рыболовства Великобритании Виктория Прентис и ее гренландский коллега Йенс Иммануэльсон.

Как рассказали в пресс-службе правительства Соединенного Королевства, документ активизирует сотрудничество по целому ряду направлений, в том числе в управлении промыслом, рыбопереработке, исследованиях, маркетинге и дистрибуции. Меморандум вступит в силу 1 января 2021 г.

Ранее страна заключила «рыбацкие» соглашения с Норвегией и Фарерскими островами, сообщает корреспондент Fishnews.

Великобритания и Гренландия договорились о поддержании двустороннего сотрудничества на международных площадках, где прибрежные государства обсуждают управление общими рыбными запасами.

Стороны признают необходимость продвигать ответственное рыболовство для обеспечения долгосрочного сохранения и устойчивого использования морских ресурсов. Также Британия и Гренландия намерены применять научный подход к управлению рыболовством и аквакультурой – чтобы минимизировать воздействие на морскую среду.

Напомним, вопросы, связанные с рыбным промыслом, оказались одними из наиболее острых на переговорах Британии с Евросоюзом о сделке по Brexit. В конце декабря страна собирается отказаться от Общей политики ЕС в области рыболовства и стать независимым прибрежным государством.

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