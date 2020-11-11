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Экспорт рыбопродукции в Китай затруднен из-за мер по борьбе с коронавирусом

Экспорт рыбопродукции снова требует оперативных мер

Ассоциация добытчиков минтая обратилась в Росрыболовству по поводу оформления сертификатов легальности улова для поставок продукции в Китай. Пандемия коронавируса сделала проблематичной работу по утвержденному регламенту.

Для поставок продукции из водных биоресурсов в страны АТР и Евросоюз используются сертификаты легальности улова. Такие документы были введены для борьбы с незаконным промыслом. В 2012 г. Россия заключила соглашение о сертификатах и с Китаем.

Действие договора с КНР распространяется на целый ряд объектов российского промысла, в том числе минтай, сельдь, крабов. При поставках в Китай рыбы и морепродуктов из России проверяется соответствие данных, указанных в сертификате, сведениям, фактически заявленным в порту.

Китай вводит ограничения из-за коронавируса, и это затрудняет экспорт. В сложившихся условиях российские судовладельцы вынуждены менять порт выгрузки: сначала продукция направляется в Пусан, а уже оттуда идет покупателю в КНР.

В этой ситуации, согласно принятой процедуре, нужно вернуть, а затем перевыпустить все направленные китайской стороне оригиналы документов для экспорта, в том числе сертификат легальности улова, рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

Проблем с возвратом оригиналов от уполномоченных органов КНР не возникает, исключение – китайская ассоциация China Overseas Fishery Association. Работать по копии это объединение отказывается, отметил собеседник Fishnews.

В связи с этим Ассоциация добытчиков минтая попросила заместителя министра сельского хозяйства – руководителя Росрыболовства Илью Шестакова помочь совместно с китайской стороной решить вопросы по поставкам.

Впереди у рыбаков сезон «А» охотоморской путины, когда осваиваются значительные объемы минтая, и если вопрос не решить, это выльется в серьезные проблемы, подчеркнул Алексей Буглак на онлайн-конференции Fishnews. Рыбаки по-прежнему готовы выполнять международные договоренности по подтверждению легальности улова, но просят учитывать те изменения, которые вносит пандемия.

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