12 ноября 2020 года

Новый флот РРПК обеспечит безотходную работу в море

На флагмане РРПК «Капитан Вдовиченко», который строится на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, начался монтаж рыбоперерабатывающей фабрики. Она рассчитана на производство более 15 тыс. тонн филе минтая, фарша и сурими в год.

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) сообщила о начале монтажа рыбоперерабатывающей фабрики на супертраулере «Капитан Вдовиченко» – головном в серии из десяти 108-метровых судов, которые строятся на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Работы выполняются с участием специалистов компании Carsoe AS – одного из лидеров на рынке оборудования для пищевой промышленности.

Мощность рыбофабрики более чем в два раза превышает текущие возможности судов РРПК. Она позволит перерабатывать в продукцию с высокой добавленной стоимостью до 100% улова. Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании, фабрика рассчитана на ежегодное производство около 15 тыс. тонн филе, фарша и сурими, а также более 8 тыс. тонн икры, молок минтая и других видов продукции. Отходы основного производства будут полностью перерабатываться с выпуском порядка 6 тыс. тонн рыбной муки и жира.

По словам заместителя гендиректора РРПК по строительству флота Дмитрия Сапова, размеры судна позволяют максимально эффективно разместить фабрику, обеспечив ее высокую производительность, удобство и безопасные условия труда для работников.

«На площади около 1000 квадратных метров будет установлено шесть производственных линий по обработке минтая, в том числе две линии для производства сурими, а также линия по обработке сельди. Это оборудование, которое требует внимательного отношения и скрупулезной проработки всех компонентов системы. Обеспечить высокое качество монтажа позволит участие в процессе поставщиков оборудования, обладающих передовым опытом в данной сфере», – заявил представитель РРПК.

Параллельно с установкой фабрики на судне продолжается монтаж промыслового, грузового и швартовного оборудования, а также рыбомучной установки. Ввести «Капитана Вдовиченко» в эксплуатацию планируется в 2021 г.

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