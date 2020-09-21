21 сентября 2020 года

На супертраулерах РРПК начался монтаж основного оборудования

Судостроители приступили к монтажу тралового, грузового и швартовного оборудования на траулерах «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак», которые строятся по заказу РРПК. На головном судне идет подготовка к установке рыбоперерабатывающей фабрики.

На первой паре 108-метровых траулеров «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак», которые строятся для Русской рыбопромышленной компании (РРПК) на Адмиралтейских верфях, начался монтаж основного оборудования – тралового, грузового и швартовного. Как рассказали Fishnews в пресс-службе РРПК, в состав тралового комплекса входят электрические ваерные лебедки, позволяющие осуществлять рекуперацию энергии и перенаправлять ее на нужды основного производства и для внутреннего потребления. Благодаря этому снижается расход топлива.

«Современные технологии позволяют повысить эффективность используемого оборудования и промысла в целом, – отметил заместитель гендиректора РРПК по строительству флота Дмитрий Сапов. – Рекуперация энергии с лебедок – не единственная инновация. Энергосберегающие технологии применены также в рыбомучной установке, монтаж которой уже начат на БМРТ «Капитан Вдовиченко». Для работы установки будет применяться пар, произведенный котлом с использованием рыбьего жира в качестве топлива и утилизацией остаточного тепла выхлопных газов. Таким образом, получим систему замкнутого цикла. Кроме того, РМУ обеспечит повышенный коэффициент выхода муки за счет выпаривания рыбного бульона».

В ближайшее время на головном судне «Капитан Вдовиченко» приступят к установке оборудования рыбоперерабатывающей фабрики. В помещении будущего рыбцеха завершаются подготовительные работы: металлизация палубы, прокладка трубопроводов, кабель-трасс и монтаж изоляции.

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