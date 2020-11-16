16 ноября 2020 года

Черный палтус не обещает богатых уловов

Запасы черного палтуса в Охотском море в ближайшие годы продолжат снижаться, что отразится на размерах ОДУ, предупреждают ученые. Данные исследований специалисты ВНИРО используют для формирования стратегии промысла до 2030 г.

Научно-консультативный совет (НКС) по камбаловым рыбам при Совете директоров рыбохозяйственных НИИ рассмотрел ситуацию с запасами черного палтуса в Охотском море. Доклад о связи ресурса с факторами внешней среды представил Тихоокеанский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

«Результаты исследований показали отрицательную корреляцию изменений промыслового запаса в Восточно-Сахалинской подзоне с численностью трехгодовиков в остальных подзонах Охотского моря с учетом необходимых временных сдвигов в три года и в четыре года», – сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Основной причиной переноса икры, личинок и молоди черного палтуса с нерестилищ восточной части моря в западную ученые считают циркуляцию вод. Специалисты предположили, что непромысловые потери, в том числе от «нахлебничества» косаток, не пропорциональны уловам палтуса, а находятся на относительно постоянном уровне – около 8,3 тыс. тонн. Это соответствует потерям от трети до половины уловов.

Ученые пришли к выводу, что в ближайшие годы продолжится снижение запасов черного палтуса в Охотском море. На 2021 г. суммарный общий допустимый улов для этого объекта промысла вновь уменьшен, как и в предыдущие три года, – до 9 тыс. тонн. На заседании также обсуждался вопрос ограничения промысла палтуса донными сетями. Ввести такую меру предлагали рыбаки Приморского края.

Полученные специалистами данные в дальнейшем будут использоваться для подготовки материалов ОДУ черного палтуса и формирования стратегии его промысла до 2030 г. в Охотском море.

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