16 ноября 2020 года

Андрей Чибис попросил сенатора оперативно помочь «прибрежке»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к представителю региона в Совете Федерации Константину Долгову по поводу скорейшего внесения изменений, позволяющих избежать неоднозначных трактовок законодательства по прибрежному рыболовству.

Пограничная служба з аявила о недопустимости обработки рыбы на судах при прибрежном промысле. Рыбаки Северного бассейна не понимаю, как в таком случае обрабатывать рыбу для доставки на берег. «Прибержка» на Севере в этом случае просто прекратит свое существование , отмечают в отраслевых объединениях.

Губернатор Андрей Чибис обсудил ситуацию с сенатором от региона Константином Долговым, сообщили Fishnews в пресс-службе главы региона.

«Сегодня стоит задача урегулировать ситуацию, связанную с неоднозначной трактовкой норм законодательства. В выходные проходили консультации с федеральным центром. Мы договорились, что это необходимо очень оперативно сделать. Константин Константинович, я вас прошу во взаимодействии с Дмитрием Дмитриевичем Филипповым [вице-губернатором - прим. ред.] обеспечить скорейшее внесение законопроекта, который позволит избежать двойных трактовок и сделать так, чтобы наши прибрежники могли продолжить и активизировать свой промысел», – цитирует губернатора пресс-служба.

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