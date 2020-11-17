Новости
Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Валентин Балашов: Необходимо оперативное решение кризиса с северной «прибрежкой»

Для рыбаков-«прибрежников» на Севере нужно не только готовить поправки по обработке уловов, но и немедленно решить вопрос с выбором квот-2020 и началом следующего сезона, отмечает председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

На северном прибрежном промысле трески и пикши работает в общей сложности более 40 судов. 30 из них на сегодняшний день находятся в порту Мурманска, 7 – в море и еще несколько – стоят в ремонте или по каким-то другим причинам не выходили на промысел, рассказал Fishnews председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

С 1 ноября представители Погранслужбы начали вписывать признаки нарушения закона о рыболовстве в акты осмотра прибывающих в порт судов с охлажденной рыбой. В нескольких случаях возбуждены административные дела по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ. Эта статья предусматривает для должностного лица (капитана) штраф в 1-1,5 размера стоимости водных биоресурсов, явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией судна и орудий промысла. Для юридических лиц – то же самое, только размер штрафа - от двукратного до трехкратного. На практике штрафы могут составить от 2 млн до 7-8 млн рублей в зависимости от промысловых характеристик судна при каждом заходе в порт, отметил глава отраслевого объединения.

Такой подход представители Погранслужбы обосновывают отсутствием в законе о рыболовстве информации о продукции из уловов «прибержки». Морские контролеры настаивают на недопустимости потрошения трески и пикши на борту прибрежных судов - уловы нужно привозить на берег в необработанном виде.

Из опасений попасть под внушительные штрафные санкции судовладельцы боятся отправлять суда в море, констатировал Валентин Балашов. «Прибрежный промысел на Северном бассейне стремительно теряет привлекательность как бизнес, - обратил внимание председатель ассоциации. - В море сейчас работают лишь те суда, которые долавливают свои прибрежные «70% вылова за два года» или работают на чьей-то промышленной квоте».

По его словам, в текущем году остаются неосвоенными примерно 9 тыс. тонн - это порядка 1 млрд рублей неполученной выручки от реализации рыбы.

Собеседник Fishnews отметил, что у проблемы есть два уровня решения. С одной стороны, готовятся к внесению в Госдуму поправки с изменением соответствующих статей закона о рыболовстве. Предполагается закрепление нормы о том, что в прибрежном рыболовстве допустимы добыча и транспортировка продукции из уловов, в том числе прошедших несколько технологических операций – потрошения, обезглавливания, сортировки и охлаждения. «По обезглавливанию существуют разные точки зрения. С учетом всех государственных процедур принятие поправок может ожидаться в первом квартале 2021 года», - сообщил глава отраслевого объединения.

Второй уровень – это оперативное решение возникшей проблемы с выбором квот текущего года и началом промыслового сезона 2021 г. Надо дать возможность рыбакам, осуществляющим прибрежное рыболовство на севере страны, спокойно работать до принятия поправок, подчеркнул Валентин Балашов.

«В связи с образовавшимся кризисом прошло несколько совещаний с участием представителей правительства Мурманской области и погрануправления. Пока оперативное решение, устраивающее рыбаков, не найдено - большинство судов прибрежного рыболовства вместо работы в море стоят у стенки в порту», - сообщил глава ассоциации.

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: мурманскправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Все материалы

Интервью

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Отрасль началась с рыболовецких колхозов

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Повысить производительность «морозки» на судне? Можем!

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Активно подключаемся к глобальным вопросам

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

Рыбаки вновь отказываются идти на торги по глубоководным крабам

Все интервью

Личное мнение

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Необходимо оперативное решение кризиса с северной «прибрежкой»

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Закон уравнял условия для рыбаков внутри бассейна

Все материалы

Крупным планом

Добыча лосося на Камчатке

Как объединились добытчики лососей – опыт Камчатки

Филетировочная машина BAADER 588 для свежей или дефростированной рыбы тресковых пород на заводе «Русский минтай» в Приморье

«Баадер» надежен и в условиях коронавирусного форс-мажора

Сегодня численность работников рыбной отрасли в Хабаровском крае превышает 4,7 тыс. человек

Не Амуром единым

Президент компании KORU Pharmaceuticals Роман ВЕРНИДУБ

В пандемию готовы прийти на помощь рыбакам

Все материалы

События

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

В Приморье встретили первый краболов отечественной постройки - судно «Русь» компании «Антей»

Приморье встретило «Русь»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.