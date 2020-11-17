17 ноября 2020 года

Валентин Балашов: Необходимо оперативное решение кризиса с северной «прибрежкой»

Для рыбаков-«прибрежников» на Севере нужно не только готовить поправки по обработке уловов, но и немедленно решить вопрос с выбором квот-2020 и началом следующего сезона, отмечает председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

На северном прибрежном промысле трески и пикши работает в общей сложности более 40 судов. 30 из них на сегодняшний день находятся в порту Мурманска, 7 – в море и еще несколько – стоят в ремонте или по каким-то другим причинам не выходили на промысел, рассказал Fishnews председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

С 1 ноября представители Погранслужбы начали вписывать признаки нарушения закона о рыболовстве в акты осмотра прибывающих в порт судов с охлажденной рыбой. В нескольких случаях возбуждены административные дела по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ. Эта статья предусматривает для должностного лица (капитана) штраф в 1-1,5 размера стоимости водных биоресурсов, явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией судна и орудий промысла. Для юридических лиц – то же самое, только размер штрафа - от двукратного до трехкратного. На практике штрафы могут составить от 2 млн до 7-8 млн рублей в зависимости от промысловых характеристик судна при каждом заходе в порт, отметил глава отраслевого объединения.

Такой подход представители Погранслужбы обосновывают отсутствием в законе о рыболовстве информации о продукции из уловов «прибержки». Морские контролеры настаивают на недопустимости потрошения трески и пикши на борту прибрежных судов - уловы нужно привозить на берег в необработанном виде.

Из опасений попасть под внушительные штрафные санкции судовладельцы боятся отправлять суда в море, констатировал Валентин Балашов. «Прибрежный промысел на Северном бассейне стремительно теряет привлекательность как бизнес, - обратил внимание председатель ассоциации. - В море сейчас работают лишь те суда, которые долавливают свои прибрежные «70% вылова за два года» или работают на чьей-то промышленной квоте».

По его словам, в текущем году остаются неосвоенными примерно 9 тыс. тонн - это порядка 1 млрд рублей неполученной выручки от реализации рыбы.

Собеседник Fishnews отметил, что у проблемы есть два уровня решения. С одной стороны, готовятся к внесению в Госдуму поправки с изменением соответствующих статей закона о рыболовстве. Предполагается закрепление нормы о том, что в прибрежном рыболовстве допустимы добыча и транспортировка продукции из уловов, в том числе прошедших несколько технологических операций – потрошения, обезглавливания, сортировки и охлаждения. «По обезглавливанию существуют разные точки зрения. С учетом всех государственных процедур принятие поправок может ожидаться в первом квартале 2021 года», - сообщил глава отраслевого объединения.

Второй уровень – это оперативное решение возникшей проблемы с выбором квот текущего года и началом промыслового сезона 2021 г. Надо дать возможность рыбакам, осуществляющим прибрежное рыболовство на севере страны, спокойно работать до принятия поправок, подчеркнул Валентин Балашов.

«В связи с образовавшимся кризисом прошло несколько совещаний с участием представителей правительства Мурманской области и погрануправления. Пока оперативное решение, устраивающее рыбаков, не найдено - большинство судов прибрежного рыболовства вместо работы в море стоят у стенки в порту», - сообщил глава ассоциации.

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