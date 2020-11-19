19 ноября 2020 года

Росрыболовство готовится к сокращениям

Замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил подготовить предложение о сокращении штата центрального аппарата и территориальных управлений агентства. Такое решение принято в рамках федеральной реорганизации госаппарата.

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления о реформировании системы государственного управления . Штат центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти должен быть сокращен на 5%, территориальных органов федеральных ведомств - на 10%.

Глава правительства при этом подчеркнул, что урезание кадрового состава будет осуществляться в основном за счета вакантных позиций.

Высвободившиеся средства должны остаться для «совершенствования системы материальной мотивации гражданских служащих». Сокращение предусмотрено с 1 января 2021 г.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил в недельный срок подготовить предложение о сокращении штата центрального аппарата и территориальных управлений федерального агентства.

Предложения об оптимизации структуры и штатной численности руководители федеральных ведомств должны направить в аппарат правительства и Минфин.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews