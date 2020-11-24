24 ноября 2020 года

Илья Шестаков будет представлять страну в комиссии с Марокко

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и замглавы ведомства Василий Соколов назначены представителями РФ в Российско-Марокканской смешанной комиссии по рыболовству. В ее ведении, в частности, промысел в водах королевства.

Новое межправительственное соглашение между Россией и Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства заключено 14 октября 2020 г., оно рассчитано на четыре года. Документ предусматривает взаимодействие в области сохранения и использования живых морских ресурсов исключительной экономзоны королевства и определяет условия работы российского промыслового флота в этих водах.

Ежегодная квота для судов РФ составляет 140 тыс. тонн. Этот объем может быть пересмотрен в сторону снижения на основе научных данных Марокко. Состав уловов в первый год действия соглашения: сардина, сардинелла –23%, скумбрия, ставрида, анчоус – 75%, прилов –2%.

Контролировать выполнение положений документа будет российско-марокканская смешанная комиссия. Как сообщает корреспондент Fishnews, представителями РФ в этой комиссии назначены заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и заместитель руководителя ФАР Василий Соколов. Соответствующее распоряжение правительства – от 19 ноября 2020 г. № 3033 – опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

МИДу России поручено уведомить правительство Королевства Марокко о принятом решении.

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