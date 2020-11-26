26 ноября 2020 года

Камчатским экспортерам компенсируют часть затрат

Камчатские предприятия-экспортеры продукции АПК могут рассчитывать на возмещение части затрат. В частности, рыбакам компенсируют часть расходов на топливо. Кроме того, регион поддержит их участие в международных выставках.

Минрыбхоз Камчатского края рассчитывает на стопроцентное выполнение планового показателя по увеличению стоимости экспорта продукции АПК. На 2020 г. он установлен на уровне 750 млн долларов. «Выполнение этого индикатора сейчас составляет более 95%», – заявил руководитель министерства Андрей Здетоветский.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края, перед регионом стоит задача к 2024 г. довести стоимость выручки от экспорта сельхозпродукции до 1,2 млрд долларов.

По словам Андрея Здетоветского, в этом году Правительство РФ и Минсельхоз предприняли все шаги, для того чтобы инструменты поддержки предприятий-экспортеров начал работать. «У нас уже в работе находится первое соглашение с РК имени В.И. Ленина, который рассчитывает на компенсацию затрат на топливо для доставки продукции, которая имеет экспортную направленность», – рассказал глава минрыбхоза края.

Он напомнил, что региональное министерство продолжает работу по линии выставок. «Наши предприятия участвуют в различных международных выставках, где их продукция традиционно занимает высокие места. Мы ведем информационную поддержку предприятий, которые пытаются отыскать новые возможности для экспорта», – отметил Андрей Здетоветский, добавив, что большую поддержку в этом вопросе оказывает Российский экспортный центр (РЭЦ).

В частности, с 1 января 2021 г. в информационной системе РЭЦ «Одно окно» планируется полноценный запуск государственных сервисов «Таможенное декларирование» и «Подтверждение 0 % НДС», аналитических услуг по поиску экспортных ниш и определению экспортных барьеров, бизнес-сервисов, направленных на поиск потенциальных покупателей и экспортеров. Через эту систему экспортеры смогут подавать заявки на оказание мер поддержки по транспортировке и сертификации.

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