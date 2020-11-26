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У нарушителей изъяли более 7 тонн красной рыбы. Фото пресс-службы Амурского теруправления Росрыболовства

Хабаровская рыбоохрана рассказала о результатах лососевого сезона

Амурское теруправление Росрыболовства подвело итоги рейдов во время лососевой путины. Для усиления местных кадров в Хабаровский край были направлены представители других регионов.

Для защиты рыбных ресурсов большое внимание уделялось созданию межведомственных мобильных групп, рассказали Fishnews в пресс-службе Амурского теруправления Росрыболовства.

Должностные лица отдела оперативного контроля, надзора и рыбоохраны управления, а также инспекторы из Амурской и Еврейской автономной областей отправились в районы Хабаровского края с наиболее сильным браконьерским прессом – Николаевский, Ульчский, Комсомольский, Амурский, Нанайский, имени Полины Осипенко, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Охотский.

Также в регион были направлены 20 сотрудников рыбоохраны из других территориальных управлений Росрыболовства.

Федеральное агентство выделило управлению дополнительные средства из бюджета на материально-техническое перевооружение. «Была закуплена современная, надежная, быстроходная и экономичная техника. На такой технике рыбоохране не страшны любые капризы природы», – отметили в пресс-службе.

В рамках операции «Тихоокеанский лосось 2020» рыбоохрана вскрыла 2968 нарушений, связанных с незаконной добычей лососевых. В правоохранительные органы передано 82 дела на 118 человек для решения вопроса о привлечении браконьеров к уголовной ответственности.

У нарушителей изъято 4093 незаконных орудия лова, 262 транспортных средства, более 7 тонн красной рыбы и свыше 331 кг лососевой икры.

Также представители рыбоохраны участвовали в межведомственных мероприятиях в местах транспортировки, хранения и реализации рыбной продукции.

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Fishnews

  • У нарушителей изъяли более 7 тонн красной рыбы. Фото пресс-службы Амурского теруправления Росрыболовства
  • В рамках операции «Тихоокеанский лосось 2020» рыбоохрана вскрыла 2968 нарушений. Фото пресс-службы Амурского теруправления Росрыболовства
  • В руки рыбоохраны попало свыше 331 кг браконьерской лососевой икры. Фото пресс-службы Амурского теруправления Росрыболовства
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