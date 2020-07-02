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Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК принял участие в церемонии передачи новой техники. Фото пресс-службы Амурского теруправления

Рыбоохрана Приамурья достанет браконьеров в медвежьих углах

Амурское территориальное управление Росрыболовства получило новые катера и вездеходы высокой проходимости. Всего в этом году парк техники ТУ пополнится на 125 единиц.

Ключи от новой техники вручил инспекторам в Хабаровске заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Он выразил уверенность, что эти катера и машины составят достойную конкуренцию технике браконьеров.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, суда спустят на воду для проведения рыбоохранных мероприятий в Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской областей.

Вездеходы найдут свое применение осенью – с их помощью инспекторы смогут добраться до нерестилищ лосося на отдаленных и труднодоступных территориях.

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Fishnews

  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК принял участие в церемонии передачи новой техники. Фото пресс-службы Амурского теруправления
  • Амурское территориальное управление Росрыболовства получило новые катера и вездеходы высокой проходимости. Фото пресс-службы ТУ
  • Катера помогут проводить рыбоохранные мероприятия в Хабаровском крае, ЕАО и Амурской области. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • На новых вездеходах инспекторы смогут добраться до дальних нерестилищ лосося. Фото пресс-службы теруправления
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