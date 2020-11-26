26 ноября 2020 года

Квоты продали – остались вопросы

Лимиты глубоководных крабов, которые выиграл единственный участник несостоявшихся торгов, открывают возможности для злоупотреблений, отмечают в отрасли. Государству необходимо проследить, чтобы все условия инвестиционного договора были выполнены.

Напомним, лишь с четвертой попытки Росрыболовству удалось реализовать основную часть квот на добычу крабов-стригунов красного и ангулятуса. Неудачные попытки объяснялись специфичностью этих объектов – они гораздо дешевле на рынке, чем камчатский или синий крабы. При этом для промысла глубоководных крабов необходим особый опыт, чтобы его приобрести, требуются долгие годы и серьезные финансовые вложения, отмечали специалисты.

По четырем лотам (в каждый входило по две доли квот вылова краба-стригуна красного в Японском море и ангулятуса в Охотском - 16,666% каждая) заявки подало только ЗАО «Тефида», зарегистрированное в Приморском крае. Так как компания стала единственным участником, договоры в этом случае заключаются по начальной цене. Она составляла более 290 млн рублей за лот. Осваивать объемы предприятие сможет с 2021 г.

Казалось бы, стоит порадоваться, что основную часть квот на такой деликатный объект удалось «пристроить». Однако в рыбацком сообществе к итогам аукционных процедур есть ряд серьезных вопросов.

Обращает на себя внимание принципиальное нарушение при оформлении протокола рассмотрения заявок на аукционе: отсутствие в документе информации об объекте строительства по условиям освоения инвестквот. Такое требование предусмотрено пунктом 50 правил проведения крабовых аукционов.

Любопытна еще одна деталь. На заседании 29 октября комиссия Росрыболовства совершила сразу несколько юридически значимых действий: рассмотрела поданную заявку на предмет соответствия требованиям аукциона; приняла решение о допуске заявителя; признала аукцион несостоявшимся; приняла решение о закреплении квот за единственным участником. Как можно было за один день провести надлежащим образом проверку факта ненахождения или нахождения заявителя под контролем иностранного инвестора?

Согласно открытым данным, генеральным директором ЗАО «Тефида» является Евгений Иванович Ткаченко. При этом анализ опять-таки открытой информации о правопредшественниках и правопреемниках предприятия наводит на мысль, что основным бенефициаром «Тефиды» может являться Алексей Николаевич Козлов.

Он приобрел широкую известность в начале нулевых годов, когда был осужден на семь лет лишения свободы за организацию незаконного промысла водных биоресурсов в исключительной экономзоне России и легализацию крабовой продукции в других странах.

В рыбацком сообществе вызывает сомнение экономическая привлекательность купленных лотов – при условии, если ловить по-честному.

Добытчики глубоководных крабов рассчитали, что срок окупаемости аукционной стоимости квот составит два года, если не вкладывать средства в строительство судна (не менее 1 млрд рублей). А срок выполнения инвестиционного обязательства – пять лет, при этом даже если не заключать договора на постройку судна, можно в судебном порядке растянуть срок использования ресурса до двух лет, подсчитали в отрасли.

Кроме того, как сообщили корреспонденту Fishnews представители отраслевого сообщества, инвестквоты на глубоководного краба можно использовать как «квоты прикрытия».

Очевидно, что государству необходимо отследить, чтобы условия инвестиционного договора были выполнены, и судно, обещанное заявителем, было построено.

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