Новости
Государству необходимо внимательно относится к такому специфичному промысловому объекту, как глубоководные крабы

Квоты продали – остались вопросы

Лимиты глубоководных крабов, которые выиграл единственный участник несостоявшихся торгов, открывают возможности для злоупотреблений, отмечают в отрасли. Государству необходимо проследить, чтобы все условия инвестиционного договора были выполнены.

Напомним, лишь с четвертой попытки Росрыболовству удалось реализовать основную часть квот на добычу крабов-стригунов красного и ангулятуса. Неудачные попытки объяснялись специфичностью этих объектов – они гораздо дешевле на рынке, чем камчатский или синий крабы. При этом для промысла глубоководных крабов необходим особый опыт, чтобы его приобрести, требуются долгие годы и серьезные финансовые вложения, отмечали специалисты.

По четырем лотам (в каждый входило по две доли квот вылова краба-стригуна красного в Японском море и ангулятуса в Охотском - 16,666% каждая) заявки подало только ЗАО «Тефида», зарегистрированное в Приморском крае. Так как компания стала единственным участником, договоры в этом случае заключаются по начальной цене. Она составляла более 290 млн рублей за лот. Осваивать объемы предприятие сможет с 2021 г.

Казалось бы, стоит порадоваться, что основную часть квот на такой деликатный объект удалось «пристроить». Однако в рыбацком сообществе к итогам аукционных процедур есть ряд серьезных вопросов.

Обращает на себя внимание принципиальное нарушение при оформлении протокола рассмотрения заявок на аукционе: отсутствие в документе информации об объекте строительства по условиям освоения инвестквот. Такое требование предусмотрено пунктом 50 правил проведения крабовых аукционов.

Любопытна еще одна деталь. На заседании 29 октября комиссия Росрыболовства совершила сразу несколько юридически значимых действий: рассмотрела поданную заявку на предмет соответствия требованиям аукциона; приняла решение о допуске заявителя; признала аукцион несостоявшимся; приняла решение о закреплении квот за единственным участником. Как можно было за один день провести надлежащим образом проверку факта ненахождения или нахождения заявителя под контролем иностранного инвестора?

Согласно открытым данным, генеральным директором ЗАО «Тефида» является Евгений Иванович Ткаченко. При этом анализ опять-таки открытой информации о правопредшественниках и правопреемниках предприятия наводит на мысль, что основным бенефициаром «Тефиды» может являться Алексей Николаевич Козлов.

Он приобрел широкую известность в начале нулевых годов, когда был осужден на семь лет лишения свободы за организацию незаконного промысла водных биоресурсов в исключительной экономзоне России и легализацию крабовой продукции в других странах.

В рыбацком сообществе вызывает сомнение экономическая привлекательность купленных лотов – при условии, если ловить по-честному.

Добытчики глубоководных крабов рассчитали, что срок окупаемости аукционной стоимости квот составит два года, если не вкладывать средства в строительство судна (не менее 1 млрд рублей). А срок выполнения инвестиционного обязательства – пять лет, при этом даже если не заключать договора на постройку судна, можно в судебном порядке растянуть срок использования ресурса до двух лет, подсчитали в отрасли.

Кроме того, как сообщили корреспонденту Fishnews представители отраслевого сообщества, инвестквоты на глубоководного краба можно использовать как «квоты прикрытия».

Очевидно, что государству необходимо отследить, чтобы условия инвестиционного договора были выполнены, и судно, обещанное заявителем, было построено.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Все материалы

Интервью

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Отрасль началась с рыболовецких колхозов

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Повысить производительность «морозки» на судне? Можем!

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Активно подключаемся к глобальным вопросам

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

Рыбаки вновь отказываются идти на торги по глубоководным крабам

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

ДВНПС поддержал целый ряд важных решений

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Необходимо оперативное решение кризиса с северной «прибрежкой»

Все материалы

Крупным планом

Государству необходимо внимательно относится к такому специфичному промысловому объекту, как глубоководные крабы

Квоты продали – остались вопросы

Добыча лосося на Камчатке

Как объединились добытчики лососей – опыт Камчатки

Филетировочная машина BAADER 588 для свежей или дефростированной рыбы тресковых пород на заводе «Русский минтай» в Приморье

«Баадер» надежен и в условиях коронавирусного форс-мажора

Сегодня численность работников рыбной отрасли в Хабаровском крае превышает 4,7 тыс. человек

Не Амуром единым

Все материалы

События

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

В Приморье встретили первый краболов отечественной постройки - судно «Русь» компании «Антей»

Приморье встретило «Русь»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.