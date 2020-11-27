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Ученые взяли пробы тканей всех групп палий из озера Эльгыгытгын. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника

Секреты гольцов-эндемиков раскрывают для рыбоводства

Ученые исследовали метаболизм и механизмы эволюции реликтовых видов палии из озера Эльгыгытгын. Планируется, что эти работы помогут в том числе в развитии аквакультуры лососевых.

Этим летом на древнем чукотском озере Эльгыгытгын побывала экспедиция Кроноцкого заповедника и Российской академии наук. Ученые взяли пробы тканей всех групп палий – эндемичных пресноводных рыб. В лаборатории ихтиологи изучили их основные биохимические характеристики и реконструировали специфический метаболизм каждой из исследованных групп. Они выяснили, как рыбам удалось пережить ледниковые периоды.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника, в глубине озера обитает реликтовая длинноперая палия, пережившая несколько ледниковых периодов. Толщу вод населяет мелкая малоротая палия – главный объект охоты боганидской палии, достигающей массы более 10 кг.

«Генетически эти гольцы различаются между собой сильнее, чем подобные группы из других озерных систем северных широт. Мы предполагаем, что предки у трех палий были разные, они независимо вселились в озеро, а современный облик рыбы обрели в результате долгой конкуренции за пищу и места нереста. В современных условиях ни одна из трех групп не выходит в вытекающую из озера реку, однако их предки, скорее всего, вели речной (ручьевой) образ жизни. Рыбы, попавшие в озеро, сильно изменили свою физиологию: способность выживать в постоянно меняющейся среде текущих вод они поменяли на навыки добывать разреженный корм в стабильной среде огромного водоема», – рассказал научный сотрудник ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Григорий Маркевич.

В эволюции эти рыбы превзошли многих животных на Земле, включая человека, отметили в учреждении.

Предок малоротой палии подавил свою гормональную и метаболическую активность, перешел к малоподвижному образу жизни и замедлил рост тела. Эта рыба не способна эффективно запасать питательные вещества в организме. Концентрация задействованной в энергообмене глюкозы всю жизнь остается в крови на низком уровне; специфических белков, отвечающих за транспорт питательных веществ в крови, мало.

Предок боганидской палии, наоборот, повысил уровень гормонов щитовидной железы и резко усилил скорость обмена веществ. Питание калорийной пищей (рыбой) позволило накапливать жиры в мышцах. К старшему возрасту жирность мяса боганидской палии достигает трети массы тела. Жиры используются как энергоресурс для быстрого плавания и противодействия чрезмерному охлаждению организма.

Реликтовая длинноперая палия отличается чрезвычайно специфическим метаболизмом. Запасные жиры составляют до половины массы мышц, в крови циркулирует аномально много липопротеинов – специальных белковых комплексов, транспортирующих жиры по организму. Из-за них кровь выглядит белесой, а не ярко-красной. Такая физиология чрезвычайно редко встречается у животных – аналогичные адаптации обнаружены лишь у отдельных представителей глубоководной фауны, подчеркнули в пресс-службе.

Хотя реликтовые глубоководные палии ведут малоподвижный образ жизни, в их крови повышен уровень гемоглобина. В современных условиях вся толща озерных вод насыщена кислородом, и избыток гемоглобина кажется бесполезным. Скорее всего, эта особенность сохранилась со времен ледникового периода, когда длинноперая палия выживала подо льдом практически без кислорода десятки тысяч лет, предполагают ученые.

«Изучение обмена веществ эндемичных арктических гольцов имеет практическое значение. В России развивается бассейновое и садковое разведение этих лососевых рыб. По сравнению с традиционными объектами лососевой аквакультуры, например, такими, как семга, гольцы имеют преимущество при выращивании в условиях Крайнего Севера. Им не страшны холода. Анализ физиологических особенностей гольцов из озера Эльгыгытгын с экстремально суровыми условиями среды обитания поможет понять границы их экологической гибкости и оптимизировать биотехнологии разведения», – обратила внимание начальник научного отдела заповедника Дарья Паничева.

Напомним, специалисты Сибирского федерального университета начали эксперимент по выращиванию боганидской палии, которую называют самой полезной рыбой.

Фото предоставлены пресс-службой Кроноцкого заповедника.

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