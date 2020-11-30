30 ноября 2020 года

Работу электронных очередей на китайской границе опять продлили

Особый режим работы пункта пропусков из Приморья в Китай продлили до конца года. Режим подразумевает систему электронной очереди для пересекающих границу грузовиков.

Постановление о продлении работы электронных очередей до 1 января 2021 г. подписал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, система особого движения грузовых автомобилей к пограничным переходам была введена в мае. Такая мера, заявили краевые власти, должна помочь избежать скоплений машин и людей в период пандемии коронавируса. Затем действие особого режима неоднократно продлевалось.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews