02 декабря 2020 года

Росрыболовство утвердило схему реагирования на заморы

Утвержден порядок действий теруправлений Росрыболовства и ЦУРЭН в случае выявления фактов гибели водных биоресурсов и (или) загрязнения среды их обитания. Соответствующее распоряжение подписал руководитель федерального агентства Илья Шестаков.

Распоряжение обязывает руководителей территориальных управлений ведомства в случае выявления фактов гибели водных биоресурсов или загрязнения среды их обитания незамедлительно информировать о случившемся. Сообщать об этом нужно в соответствующие структурные подразделения Росрыболовства, подведомственные организации, территориальные подразделения органов федеральной исполнительной власти (МЧС, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора), региональные органы государственной власти.

В сообщении об аварийной ситуации должны указываться точная дата, время и место обнаружения, характеристика фактов гибели ВБР или загрязнения среды их обитания, предполагаемые виновники и причины произошедшего, а также предпринимаемые меры по локализации и ликвидации последствий произошедшего и прогнозы скорости и масштабов распространения загрязнения.

Распоряжение обязывает руководителей теруправлений Росрыболовства в срок не позднее одного календарного дня с момента обнаружения факта гибели водных биоресурсов и (или) загрязнения привлекать сотрудников подведомственных организаций (ЦУРЭН, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, Главрыбвода) для установления размера и причин причиненного вреда (ущерба).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, главы теруправлений также обязаны на еженедельной основе информировать управление контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства и ЦУРЭН о развитии аварийной ситуации и предпринимаемых ТУ мерах.

До момента принятия процессуального решения ЦУРЭН должно вести учет выявленных фактов гибели водных биоресурсов и (или) загрязнения среды их обитания и обобщать информацию.

«Утвержденная схема реагирования на такие происшествия будет способствовать более детальной и оперативной проработке вопросов установления точных сроков и причин произошедшего, поможет ускорить устранение последствий таких аварии или природных явлений», – отметил Илья Шестаков.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя руководителя Росрыболовства Михаила Иваника.

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