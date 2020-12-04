04 декабря 2020 года

Наука подготовила прогноз минтаевой путины

Дальневосточные филиалы ВНИРО представили путинный прогноз «Охотоморский минтай 2021». Предполагается, что в сезоне «А» рыбаки освоят 85-90% общего допустимого улова, который на будущий год установлен на уровне 1186,2 тыс. тонн.

По прогнозам ученых, в 2021 г. среднезимнее значение ледовитости Охотского моря составит 50-55%. Это на 5-10% выше, чем в период малоледовитых зим 2004-2020 гг.

«Темпы начального становления ледяного покрытия будут ниже нормы, максимум ледовитости ожидается в конце февраля - начале марта. Освобождение ото льда западных берегов Камчатки произойдет в конце марта, а полное очищение залива Шелихова и Шантарского района произойдет в среднемноголетние сроки», – рассказал главный специалист Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Анатолий Смирнов.

Общий допустимый улов (ОДУ) охотоморского минтая на 2021 г. определен в размере 1186,2 тыс. тонн суммарно по четырем подзонам, что примерно соответствует уровню текущего года. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, в преднерестовый период (сезон «А») к освоению предлагается до 85-90% этого объема, а остаток рыбаки доберут в нагульный период (сезон «Б»).

В 2020 г. на конец ноября неосвоенными остались 137 тыс. тонн минтая – больше, чем в последние годы. Такой результат связывают в первую очередь с переходом судов на другие объекты промысла - такие как сельдь и сардина. По мнению ученых, маловероятно, что за месяц удастся освоить более половины оставшегося объема. Поэтому на следующий год наука рекомендует выставлять флот раньше.

Положительной тенденцией специалисты назвали более открытое фиксирование фактов прилова молоди минтая сверх нормы и последующую смену мест для траления. «Свою роль в этом сыграло и увеличение числа наблюдателей на судах, но в целом, по мнению ученых, отношение самих рыбаков к ресурсу минтая меняется, становится более бережным и ответственным», – отметили в пресс-службе ВНИРО.

Путинный прогноз будет передан рыбодобывающим компаниям и госструктурам для использования при подготовке к промыслу охотоморского минтая в 2021 г. Традиционно прогноз включает данные о гидрометеорологической и ледовой обстановке, оценку состояния запасов, нормы выхода икры минтая, тенденции и динамику цен на выпускаемую продукцию, а также рекомендации для добывающего флота.

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