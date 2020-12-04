04 декабря 2020 года

«Морозку» стеркодера обновят по опробованному стандарту

«Колд Трейд Холдинг» поставил на поток модернизацию морозильного оборудования типового СРТМ (стеркодера). Компания направила в южнокорейский Пусан оборудование для апгрейда «морозки» второго такого судна – «Вардхольма».

Ранее система хладоснабжения была обновлена на СРТМ «Браттег». Оба стеркодера принадлежат Южно-Курильскому рыбокомбинату – постоянному заказчику «Колд Трейд».

Нехватка пространства в судовых производственных помещениях делала нежелательным повышение производительности просто за счет установки дополнительных агрегатов. А заказчик поставил условие – не производить полную замену. Поэтому «Колд Трейд» сделала акцент на инженерной составляющей, добившись повышения производительности изначально установленного оборудования.

Как рассказал Fishnews генеральный директор компании Павел Клименко, при планах улучшить работу на 15% практика на промысле, по словам заказчика, показала увеличение на 20%. Что позволило за месяц работы в море окупить расходы на модернизацию.

Оборудование подобрано, закуплено и уже поставлено в Пусан 10 ноября. Помимо поставки для реализации на «Вардхольме» уже опробованной и оправдавшей себя схемы, компания готовится к новому этапу апгрейда «морозки» типового стеркодера – второй очереди модернизации системы хладоснабжения «Браттега», подчеркнул Павел Клименко.

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