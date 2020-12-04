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Генеральный директор группы компаний «Русский краб» Александр САПОЖНИКОВ

Александр Сапожников: С новыми объемами квот справляемся

В целом в течение года ситуация с уловами складывалась достаточно благоприятно, рассказал генеральный директор ГК «Русский краб» Александр Сапожников. «Уже к середине ноября мы освоили 98% из наших 13,1 тыс. тонн квот», – сообщил руководитель группы компаний.

Группа компаний «Русский краб» в этом году вышла на новый этап после аукциона 2019 г. Теперь от торгов участники группы перешли к освоению приобретенных квот.

«В 2018-2019 годах у нас было всего 2,5 тыс. тонн квот, и когда мы на прошлой выставке в Циндао общались с партнерами и покупателями, мало кто действительно верил, что мы справимся с пятикратным увеличением квот», – отметил генеральный директор группы компаний Александр Сапожников в интервью Fishnews.

По словам руководителя «Русского краба», в новых условиях удалось быстро сориентироваться, объединить усилия специалистов и руководителей всех подразделений. «При необходимости корректируем расстановку флота, привлекаем суда на совместное освоение квот. Одним словом, постоянно держим руку на пульсе, и как показали результаты года, принимаем правильные решения», – заявил Александр Сапожников.

В то же время в «Русском крабе» обратили внимание и на сложные моменты, с которыми пришлось столкнуться рыбакам. Один из них – ситуация с промыслом синего краба в подзоне Приморье.

«Средний суточный вылов составляет примерно 100 кг, тогда как минимальный суточный вылов на судно, согласно приказу Минсельхоза, к югу от мыса Золотой должен составлять 650 кг. В этом году на добыче синего краба у нас постоянно работало 3-4 судна со среднесуточным выловом от 40 до 100 кг, а при таких показателях это убыточный промысел. Существует риск, что если в этом году мы не освоим квоту синего краба на 70%, то лишимся ее, хотя в 2017 году заплатили за нее серьезные средства – миллиард рублей. Всего три года назад Федеральное агентство по рыболовству и научные институты давали рыбакам оптимистичные прогнозы, но состояние запаса в Приморской подзоне оказалось иным», – рассказал руководитель группы компаний.

Большой вопрос вызывает и добыча камчатского краба в Камчатско-Курильской подзоне. Вмененный минимальный суточный вылов на судно составляет 4 тонны, однако реальные уловы не превышают 2 тонн. Приходится переносить квоты, постоянно передислоцировать флот – это абсолютно лишние расходы и сложности, отметил собеседник Fishnews.

Понятно, что раньше минимальные суточные объемы помогали бороться с браконьерством. «Приказ Минсельхоза с этой целью был принят в 2013 году. Но за семь лет много чего поменялось. И наверное, Федеральному агентству по рыболовству, науке нужно подумать, как быть с установленными нормативами по вылову камчатского краба в Камчатско-Курильской подзоне.

Скопления камчатского краба в этой подзоне слабые, чтобы не убить популяцию, необходимо уменьшать ОДУ. Частично такое уменьшение может быть компенсировано некоторым ростом ОДУ в Западно-Камчатской подзоне, но не полностью. Что абсолютно точно необходимо сделать – пересматривать неактуальный норматив по минимальному суточному вылову», – считают в «Русском крабе».

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: ОДУбраконьерствовыставкакраб
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