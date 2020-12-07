07 декабря 2020 года

Китай ожидает перепроверки российских поставщиков

Китайская сторона подтвердила необходимость перепроверки Россельхознадзором всех российских предприятий и судов, заинтересованных в экспорте рыбной продукции в КНР. Эта работа названа одним из обязательных условий для продолжения поставок.

Видеопереговоры с Главным таможенным управлением КНР прошли 4 декабря, темой стали вопросы экспортных поставок российской рыбопродукции в Китай в условиях пандемии. Со стороны РФ в конференции приняли участие Россельхознадзор и Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

«Представители Главного таможенного управления КНР высказали обеспокоенность продолжающимися случаями обнаружения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у членов экипажей судов и на упаковочных материалах рыбной продукции, импортируемой в КНР», - сообщили Fishnews в пресс-службе Нацрыббезопасности.

В целях продолжения беспрепятственных поставок китайская сторона подтвердила необходимость проведения российским компетентным органом перепроверки всех российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, экспортирующих свою продукцию в КНР. Напомним, эту работу нужно завершить до конца декабря.

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