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Глава государства Владимир ПУТИН провел видеовстречу с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020». Фото пресс-службы президента РФ

Владимир Путин: Хозяйственная деятельность в Арктике должна подстраиваться под экологию

При освоении Арктики нужно минимизировать экологический риск, подчеркнул президент Владимир Путин. Он пообещал уделять природоохранным проблемам необходимое внимание.

Глава государства провел в режиме видеоконференции встречу с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020». Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля, тему защиты обитателей Арктики подняла волонтер архангельской природоохранной организации «Мата-Мата» Виталия Жолобова.

«Уже семь лет мы занимаемся спасением, реабилитацией диких животных различных видов, и в условиях изменяющегося климата, сохраняющегося активного судоходства, продолжающегося зверобойного промысла проблема с ластоногими животными встала очень остро в нашем регионе», - рассказала девушка.

По ее словам, ежегодно люди находят истощенных и ослабленных детенышей тюленей и обращаются в организацию за помощью.

«Конечно, спасая отдельные виды, мы не окажем большого влияния на их популяцию, но обратим внимание в целом на проблему сохранения арктических животных и гренландских тюленей, так как они сейчас не защищены никак, и мы стараемся им всячески помочь», - отметила Виталия Жолобова.

«В следующее десятилетие Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидная вещь. Но природа Арктики в то же время крайне, в высшей степени уязвима, и хозяйственная деятельность, о которой Вы упомянули, конечно, должна подстраиваться под особенности Арктики и российских северов, подстраиваться таким образом, чтобы минимизировать экологический риск», - подчеркнул в своем ответе Владимир Путин.

Он напомнил, что Россия является членом Арктического совета, в рамках которого продвигается и экологическая повестка.

«Мы, без всяких сомнений, будем поддерживать это направление деятельности, в том числе и Ваши усилия. Вы правильно сказали – да, на популяцию, может быть, конкретно Ваша работа не повлияет, но она повлияет на отношение государства, крупного бизнеса, который осваивает эти территории, к проблеме как таковой. И это уже может поменять ситуацию в правильном направлении и в лучшую сторону», - сказал президент.

Он обратил внимание, что речь идет и о белом медведе, тоже находящемся в опасности.

«Там много, очень много проблем, связанных с экологией, связанных с изменением климата и с хозяйственной деятельностью. Мы будем вместе с вами уделять этому необходимое внимание, и вместе с вами будем бороться за то, чтобы мы для будущих поколений оставили Арктику в том виде, в котором получили от наших предков. Это чрезвычайно важная вещь», - заявил глава государства.

Напомним, о защите арктической природы говорили и на инвестиционном форуме «Россия зовет!» в конце октября. Тогда Владимир Путин тоже обещал, что Россия сделает все, чтобы обеспечить соблюдение необходимых экологических стандартов в макрорегионе – в частности, при добыче нефти и газа.

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Fishnews

  • Глава государства Владимир ПУТИН провел видеовстречу с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020». Фото пресс-службы президента РФ
  • Встреча президента с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020» прошла в режиме видеоконференции. Фото пресс-службы главы государства
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