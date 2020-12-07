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Вышел новый номер журнала «Fishnews – Новости рыболовства» - последний в этом году

Зачем рыбе красота...

Обычно «Fishnews - Новости рыболовства» пишет о тех, кто добывает и перерабатывает рыбу. Но в свежем выпуске журнала центральные материалы посвящены тем, кто непосредственно связывает звенья логистической цепочки от промысловика до потребителя.

«Настоящий обучающий курс по рыбной торговле XIX века нам организовали сотрудники компании «Нерей», - отметила автор публикаций Наталья Сычева.

Как выстроена работа торговой компании, специализирующейся на рыбе, - клиентской службы, аналитического отдела, отдела логистики, лаборатории, транспортного отдела? «Торговля - это лишь часть нашей работы, притом не основная. Процентов 70 деятельности компании приходится на оказание сервисных услуг - две трети сотрудников «Нерея» занимаются логистикой, отправками, проверками качества, изучением и анализом рынка, консультированием клиентов и т.д.», - обратил внимание генеральный директор «Нерея» Андрей Забуга. Специалисты компании рассказали о том, какие передовые форматы работы используются сегодня, чтобы обеспечить успешное взаимодействие между добытчиками рыбы и ее покупателями.

В рыбной отрасли реализуется программа инвестиционных квот. В сентябре Архангельский траловый флот (входит в СЗРК) принял головное судно из четырех, заказанных на Выборгском судостроительном заводе. «Баренцево море первым крупнотоннажным рыболовным судном, построенным в России. Опытом такого строительства поделился исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

В этом году минтаевая путина, одна из важнейших для российских рыбаков, прошла в новых условиях из-за пандемии COVID-19. Карантинные меры, введенные Россией и странами-импортерами нашей продукции, сказались на уловах, на отлаженной годами логистике и значительно увеличили затраты предприятий. О специфике работы в сезоне «А» охотоморской путины - в интервью президента Ассоциации добытчиков минтая Алексея Буглака.

Также в свежем выпуске итоги года, материалы о тенденциях в оснащении рыбопереработки.

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