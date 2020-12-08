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Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

Алексей Буглак: Коронавирус скорректировал планы рыбаков

В этом году минтаевую путину усложнили меры по борьбе с пандемией COVID-19. Однако рыбопромышленники сумели не только адаптироваться к новым условиям, но и достичь рекордных показателей вылова, отмечает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Рекордным стал сезон «А» охотоморской минтаевой экспедиции (ОМЭ). За первые 100 дней промысла суммарный вылов минтая достиг почти 1 млн тонн, из которого 914 тыс. тонн освоено добывающим флотом непосредственно в Охотском море, рассказал руководитель отраслевого объединения в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства». Он отметил, что в ОМЭ работали 127 судов – меньше, чем обычно. Однако эффективность промысла существенно увеличилась. По сравнению с уровнем прошлого года на 22% выросли уловы на траление и на 23% – на судосутки.

Благодаря хорошей промысловой обстановке удачно стартовала рыбалка в Беринговом море, продолжил Алексей Буглак. В июне-июле уловы на судосутки крупнотоннажных судов превышали 120 тонн, в уловах преобладала крупная рыба, доля молоди была незначительная. К сожалению, часть флота пропустила наиболее благоприятный период из-за карантинных мероприятий, обратил внимание глава ассоциации. С августа динамика промысла ожидаемо пошла на спад, суточные уловы снизились до 60 тонн, в тралах стало больше рыбы непромыслового размера. В результате, по состоянию на конец ноября, вылов в Западно-Беринговоморской зоне на 15% меньше прошлогоднего уровня.

«Хотя это отставание уже наверстали в других районах. Сейчас часть добывающего флота постепенно переходит на промысел в Охотское море, где будет доосваивать остаток квоты», – добавил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

В конце февраля – начале марта в связи с пандемией COVID-19 были введены специальные меры по ветеринарно-санитарному и эпидемиологическому контролю, напомнил президент АДМ. Для выполнения этих требований пришлось вносить коррективы в отлаженную логистику экспедиции. В частности, был введен 14-дневный карантин для транспортных судов, следующих из иностранных портов в район промысла.

«Конечно, решение было трудным и, главное, неожиданным, особенно учитывая тонкую настройку совместной работы добывающего и транспортного флотов в период ОМЭ. Но всем было понятно, чем обусловлены такие меры. Флот адаптировался, несмотря на вынужденные расходы. В этом плане охотоморская путина прошла более-менее, но вторая часть года оказалась посложнее», - заметил Алексей Буглак.

Так, он обратил внимание на задержки с выходом добывающих судов в Берингово море, в том числе связанные с обсервацией экипажей. На некоторых судах фиксировались случаи заражения членов команды, несколько единиц флота были вынуждены полностью менять экипаж и дополнительно «отстаиваться в карантине».

«Считаю, что небольшое проседание по вылову в середине года – это как раз следствие пандемии и мер по борьбе с ней», - отметил глава отраслевого объединения.

Он рассказал, что еще более сложными и масштабными, ощутимыми по последствиям, стали проблемы в Китае. «В начале года был период затишья в КНР, связанный с празднованием китайского Нового года, который совпал с началом эпидемии в Китае. Около месяца китайские рыбозаводы не работали. Несколько недель понадобилось перерабатывающему сектору, чтобы войти в относительно нормальный режим работы», – подчеркнул президент АДМ.

Затем ситуация с коронавирусом в мире стала ухудшаться. «Китай довольно быстро оправился, но пришла вторая волна – с рынков потребления Европы и Америки. В результате локдауна – закрытия, по сути, всей экономики – очень резко сократился спрос на филе минтая повторной заморозки: по некоторым данным, на 40%. И, конечно, это привело к падению цен на сырье, снижение мы наблюдаем фактически весь год. Признаки улучшения есть, но все равно ситуация остается напряженной и сложной», – констатировал Алексей Буглак.

Он также обратил внимание на сложности с доставкой и выгрузкой рыбной продукции в портах Китая. В КНР введены очень жесткие меры в отношении прибывающих на разгрузку судов: массово тестируются члены экипажей, на наличие следов коронавирусной инфекции проверяется упаковка рыбопродукции. «Уже приостановлены поставки с нескольких российских предприятий. Некоторым транспортам запрещена разгрузка на территории Китая, потому что якобы ранее на этих судах была ввезена рыбопродукция, зараженная коронавирусом», - напомнил глава АДМ.

Пока объем поставок не такой большой, учитывая, что промысловый сезон фактически завершен. «Но ситуация весьма сложная, мы с тревогой смотрим на ее развитие – что будет в следующем году в разгар путины?..» – выразил опасения Алексей Буглак.

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