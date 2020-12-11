11 декабря 2020 года

Росрыболовство обещает успеть с приказами по квотам

Приказы о распределении квот по пользователям для Севера и Дальнего Востока появятся до 25 декабря, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, у рыбаков будет достаточно времени для получения разрешений.

Росрыболовство планирует выпустить все приказы о распределении квот для промышленного и прибрежного рыболовства по пользователям на 2021 г. в установленные сроки. Это касается и двух крупнейших рыбохозяйственных бассейнов – Северного и Дальневосточного.

«Мы сроки стараемся не нарушать. И в этом году все необходимые приказы также будут изданы до 25 декабря. Поэтому я думаю, что достаточно времени будет», – заявил Fishnews замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В прошлом году основной блок приказов о распределении квот по пользователям вышел 13 декабря.

«Мы также обеспечим работу по выдаче разрешений непосредственно в новогодние праздники, – заверил глава рыбного ведомства. – Думаю, здесь у нас за многие годы система уже отработана, и каких-то сбоев, за исключением морских млекопитающих, мы не видим».

Напомним, в настоящее время ведомство уже опубликовало приказы, распределяющие квоты для пользователей по Западному бассейну и в районе регулирования НАФО.

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