20 октября 2020 года

Лосося не хватило на загрузку Севморпути

Сентябрьский рейс атомного лихтеровоза «Севморпуть» с грузом рыбопродукции с Камчатки так и останется единственным в этом году. В числе причин – неудачная «красная» путина.

Об июньском поручении удешевить доставку рыбопродукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути президент Владимир Путин напомнил на встрече с руководителем Росрыболовства Ильей Шестковым. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля, правительству, РЖД и Росатому предписывалось подготовить предложения и принять меры для минимизации расходов, связанных с перевозкой рыбы в европейскую часть страны.

«Рабочая группа работает, в этом году уже вышел лихтеровоз с Камчатки с грузом лососевых видов рыб. К сожалению, это будет единственный рейс, с учетом в том числе и того, что путина не очень удачная», – доложил главе государства Илья Шестаков.

Он добавил, что по логистическим и инфраструктурным проблемам ведомство плотно работает с РЖД. «Здесь есть понимание и четко налажен график осуществления поставок вагонов. То есть проблем с доставкой рыбной продукции сейчас нет», – заверил руководитель Росрыболовства.

По его словам, Северный морской путь рассматривается как возможность диверсификации направлений, когда идет большой объем рыбы в период лососевой путины и портовые мощности не справляются.

Ранее в дирекции Северного морского пути Росатома заявляли о планах увеличить количество рейсов атомного контейнеровоза в 2021 г. до четырех.

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