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Генеральный директор торговой компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Андрей Забуга: Зачем рыбе красота

В том, что дальневосточная рыба – самая лучшая, специалисты ТК «Нерей» уверены наверняка, тщательно проверяя каждую партию рыбопродукции. Но еще важнее – дать покупателю полное представление об этом качестве и сохранить его в процессе доставки, отмечает гендиректор торговой компании Андрей Забуга.

«Изначально никто не думал о покорении рынка. У нас на сайте описана краткая история появления «Нерея» – так все и было: подрядились помочь друзьям с закупкой рыбы на Дальнем Востоке. Одному, второму, третьему. Бегали, проверяли для них качество, размерный ряд рыбы, наличие документов, организовывали доставку. Просто старались делать свою работу так, чтобы потом было не стыдно», - рассказывает генеральный директор торговой компании Андрей Забуга в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Он обращает внимание, что торговля – это лишь часть работы «Нерея», притом не основная. Процентов 70 деятельности компании приходится на оказание сервисных услуг – логистику, отправки, проверки качества, изучение и анализ рынка, консультирование клиента и т.д.

«Серьезно о своей задаче мы начали задумываться недавно, всего пять-семь лет назад, когда стали взрослеть и ощущать на себе ответственность еще и за рынок, и за отрасль, с которой мы работаем», - вспоминает Андрей Забуга.

Сегодня круг клиентов «Нерея» разросся уже до нескольких сотен компаний в России и за рубежом. Причем большинство из них – около 75% – это компании, которые занимаются переработкой рыбопродукции (от фасовки до производства кулинарных полуфабрикатов), остальные 25% – это торговые сети и компании, занимающиеся доставкой внутри своего региона, HoReCa.

«В силу масштабов нашей деятельности мы оказываем некоторое влияние на объемы продаж на рыбном рынке, заслужили определенный авторитет среди потребителей и поставщиков. И, да, нас стали заботить вопросы, почему в западных регионах так мало знают о дальневосточной рыбе и предпочитают вкус аквакультурной семги и форели, - отмечает руководитель компании. - Почему потребитель не задумывается, чем кормят пангасиуса и тиляпию на фермах, и не ценит пользу дикого холодноводного палтуса. По моим субъективным ощущениям, в конце 1990-х мы отправляли в Сибирь и центральные регионы страны гораздо больше камбалы, терпуга и минтая, чем сейчас».

Собеседник издания констатирует, что практически во всех сегментах рынка сейчас наблюдается перенасыщение. Прилавки буквально ломятся от обилия товаров, и за каждую нишу приходится бороться.

«Поэтому продвижением заниматься необходимо. Потребителям важно доступно и профессионально рассказывать о неоспоримых преимуществах дальневосточной рыбы», - подчеркивает Андрей Забуга.

У «Нерея» есть собственная лаборатория, через которую проходит вся рыбопродукция, которую отправляют клиентам. С таким объемом существующие во Владивостоке лаборатории просто не справились бы.

«Кроме того, наши требования к качеству, как и к внешнему виду продукции, гораздо выше принятых стандартов, - обращает внимание руководитель компании. - Да и клиенты, особенно иностранные, очень любят проводить совместные экспертизы – для них это важное условие, без которого не может состояться покупка. Кстати, это лаборатория «Нерей» первой начала для российских партнеров делать красивые фотографии рыбопродукции с палитрой и шкалой, чтобы клиент имел полное представление о характеристиках рыбы, которую он приобрел».

Следующим шагом «Нерей» планирует сделать онлайн-инспекции совместно с технологами клиентов. Первые эксперименты уже начали проводить.

«Мы не продаем кота в мешке. Поэтому тщательно проверяем каждую рыбу, пропускаем через весы, линейку, смотрим органолептические показатели: плотность мяса, цвет, запах. И все это снимаем на видео, делаем фото, заносим каждый показатель в специальные протоколы, из которых формируем отчет и отправляем клиенту», - описывает работу лаборатории Андрей Забуга.

Он отмечает, что такое глубокое исследование не увеличивает стоимость товара - цена определяется конъюнктурой рынка.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

  • Генеральный директор торговой компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА
  • Компания «Нерей» – это коллектив с годами формировавшейся внутренней атмосферой, своими традициями, правилами, манерами и уникальной культурой
  • Учебный процесс
  • Выставки дают большие возможности для укрепления работы со старыми партнерами, а также позволяют приобрести новые знакомства, новых клиентов и поставщиков
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