Новости
Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Добытчики ежа надеются на возобновление промысла

Глава Росрыболовства Илья Шестаков пообещал разобраться в проблеме, с которой столкнулись добытчики морского ежа в Сахалинской области. Из-за нестыковок в нормативной базе рыбакам пришлось фактически остановить промысел.

На декабрьском заседании Общественный совет при Росрыболовстве рассмотрел обращение Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) о ситуации с промыслом морского ежа. Добыча этого вида водных биоресурсов традиционно ведется с использованием судна, с которого спускаются лодки для работы водолазов, и рыбаки могли указывать эти вспомогательные плавсредства в разрешении на вылов.

С 2019 г. морской еж был переведен из объектов прибрежного рыболовства в объекты промышленного. Но приказ Росрыболовства от 12 мая 2010 г. № 444, который позволял указывать в разрешении на вылов к основному добывающему судну вспомогательные, относился только к «прибрежке». На это обратили внимание контролирующие ведомства и отреагировали – вплоть до открытия административных дел.

«По большому счету на сегодняшний день пограничные органы практически остановили у нас промысел морского ежа», – рассказал членам ОС президент АРСО Максим Козлов. По его словам, в этом году не освоено еще порядка 10% квоты – это примерно 700 тонн весьма дорогостоящего вида морепродуктов.

«Просим вашего содействия дать поручение: в максимально короткие сроки внести изменения в этот приказ и вернуть возможность выписывать разрешения по уже устоявшейся практике», – обратился он к руководителю Росрыболовства Илье Шестакову.

Глава федерального агентства согласился, что в ситуации необходимо разобраться. «Соответствующее поручение я дам, и отработаем изменения в приказ», – заявил Илья Шестаков.

«Каждый килограмм ежа на вес золота, поэтому очень важно освоить квоту до конца», – пояснил Fishnews президент АРСО. Он отметил, что экспортные поставки морского ежа в живом виде – это очень сложно выстроенная процедура, где любая остановка влечет нарушение контрактных обязательств и соответствующие финансовые потери для рыбаков.

«Мы рады увидеть понимание регулятором необходимости внесения изменений в нормативную базу, но важно сделать это как можно быстрее. И сейчас в конце года, и после 1 января предприятиям нужно вести промысел. Если потребуется менять законодательство, можно потерять много времени. Нам бы хотелось верить, что в ближайшее время все-таки будут какие-то подвижки в этой части», – отметил Максим Козлов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ
  • Общественный совет при Росрыболовстве рассмотрел ситуацию с промыслом морского ежа
  • Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: росрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

    Глава Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    С отраслью связываем особые надежды

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    Генеральная линия закручивается в спираль

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

    Яна ЯШИНА

    Закрытых границ для общения не существует

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор торговой компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

    Генеральный директор торговой компании «Нерей»

    Андрей ЗАБУГА

    Зачем рыбе красота

    Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

    Президент Ассоциации добытчиков минтая

    Алексей БУГЛАК

    Коронавирус скорректировал планы рыбаков

    Генеральный директор группы компаний «Русский краб» Александр САПОЖНИКОВ

    Генеральный директор группы компаний «Русский краб»

    Александр САПОЖНИКОВ

    С новыми объемами квот справляемся

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

    Андрей АНУФРИЕВ

    Отрасль началась с рыболовецких колхозов

    Все интервью

    Личное мнение

    Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

    Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Александр ВАСЬКОВ

    ДВНПС поддержал целый ряд важных решений

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    Необходимо оперативное решение кризиса с северной «прибрежкой»

    Все материалы

    Крупным планом

    Из-за требований по охране региональных ООПТ возникли проблемы у добытчиков корбикулы

    Затейливые приоритеты псевдоэкологов в Приморье

    Государству необходимо внимательно относится к такому специфичному промысловому объекту, как глубоководные крабы

    Квоты продали – остались вопросы

    Добыча лосося на Камчатке

    Как объединились добытчики лососей – опыт Камчатки

    Филетировочная машина BAADER 588 для свежей или дефростированной рыбы тресковых пород на заводе «Русский минтай» в Приморье

    «Баадер» надежен и в условиях коронавирусного форс-мажора

    Все материалы

    События

    Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

    Нескучная история

    В Приморье встретили первый краболов отечественной постройки - судно «Русь» компании «Антей»

    Приморье встретило «Русь»

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.