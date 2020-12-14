14 декабря 2020 года

Добытчики ежа надеются на возобновление промысла

Глава Росрыболовства Илья Шестаков пообещал разобраться в проблеме, с которой столкнулись добытчики морского ежа в Сахалинской области. Из-за нестыковок в нормативной базе рыбакам пришлось фактически остановить промысел.

На декабрьском заседании Общественный совет при Росрыболовстве рассмотрел обращение Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) о ситуации с промыслом морского ежа. Добыча этого вида водных биоресурсов традиционно ведется с использованием судна, с которого спускаются лодки для работы водолазов, и рыбаки могли указывать эти вспомогательные плавсредства в разрешении на вылов.

С 2019 г. морской еж был переведен из объектов прибрежного рыболовства в объекты промышленного. Но приказ Росрыболовства от 12 мая 2010 г. № 444, который позволял указывать в разрешении на вылов к основному добывающему судну вспомогательные, относился только к «прибрежке». На это обратили внимание контролирующие ведомства и отреагировали – вплоть до открытия административных дел.

«По большому счету на сегодняшний день пограничные органы практически остановили у нас промысел морского ежа», – рассказал членам ОС президент АРСО Максим Козлов. По его словам, в этом году не освоено еще порядка 10% квоты – это примерно 700 тонн весьма дорогостоящего вида морепродуктов.

«Просим вашего содействия дать поручение: в максимально короткие сроки внести изменения в этот приказ и вернуть возможность выписывать разрешения по уже устоявшейся практике», – обратился он к руководителю Росрыболовства Илье Шестакову.

Глава федерального агентства согласился, что в ситуации необходимо разобраться. «Соответствующее поручение я дам, и отработаем изменения в приказ», – заявил Илья Шестаков.

«Каждый килограмм ежа на вес золота, поэтому очень важно освоить квоту до конца», – пояснил Fishnews президент АРСО. Он отметил, что экспортные поставки морского ежа в живом виде – это очень сложно выстроенная процедура, где любая остановка влечет нарушение контрактных обязательств и соответствующие финансовые потери для рыбаков.

«Мы рады увидеть понимание регулятором необходимости внесения изменений в нормативную базу, но важно сделать это как можно быстрее. И сейчас в конце года, и после 1 января предприятиям нужно вести промысел. Если потребуется менять законодательство, можно потерять много времени. Нам бы хотелось верить, что в ближайшее время все-таки будут какие-то подвижки в этой части», – отметил Максим Козлов.

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