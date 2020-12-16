16 декабря 2020 года

Власти Приморья надеются на скорое решение проблем с погранпереходами

Рыбаки вносят весомый вклад в выполнение нацпроекта по повышению отдачи от экспорта, отметили в правительстве Приморского края. Администрация региона занимается решением вопроса с пограничными переходами, сообщила первый вице-губернатор – председатель правительства Вера Щербина.

Состояние автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем остается острой проблемой в Приморском крае. В частности, поставщики живых морепродуктов добиваются увеличения пропускной способности пограничного перехода «Краскино – Хуньчунь». В период пандемии коронавируса ситуация осложнилась: китайская стороны вводит свои ограничения на перемещение через границу.

«Это очень животрепещущая проблема, все о ней знают, знает губернатор. Мы занимаемся этим, мы и электронную очередь создавали, и Росграницу привлекаем туда. Но надо понимать, в каких условиях сейчас мы проживаем: границы периодически закрываются – понятно, по каким причинам. Наверно, пока будет пандемия, будет какая-то нестабильность», – прокомментировала первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина на пресс-конференции 15 декабря.

Она выразила надежду, что в следующем году правительству Приморского края удастся разрешить проблемы с пунктами пропуска, сообщает корреспондент Fishnews. «Мы очень обеспокоены, особенно когда это скоропортящаяся продукция. И мы находимся в диалоге с сопредельными странами», – подчеркнула глава регионального кабмина.

Онлайн-встреча с журналистами была посвящена итогам реализации нацпроектов в 2020 г. и планам на 2021 г. Повышение эффективности внешней торговли входит в число национальных приоритетов. Федеральные власти поставили регионам задачи и по поставкам продукции АПК. План за 11 месяцев 2020 г. перевыполнен на 8%, значительный вклад в реализацию нацпроекта вносят рыбаки, отметили в пресс-службе краевого правительства.

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