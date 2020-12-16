Новости
Первый вице-губернатор - председатель правительства Приморского края Вера ШЕРБИНА прокомментировала проблему пунктов пропуска. Фото пресс-службы администрации региона

Власти Приморья надеются на скорое решение проблем с погранпереходами

Рыбаки вносят весомый вклад в выполнение нацпроекта по повышению отдачи от экспорта, отметили в правительстве Приморского края. Администрация региона занимается решением вопроса с пограничными переходами, сообщила первый вице-губернатор – председатель правительства Вера Щербина.

Состояние автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем остается острой проблемой в Приморском крае. В частности, поставщики живых морепродуктов добиваются увеличения пропускной способности пограничного перехода «Краскино – Хуньчунь». В период пандемии коронавируса ситуация осложнилась: китайская стороны вводит свои ограничения на перемещение через границу.

«Это очень животрепещущая проблема, все о ней знают, знает губернатор. Мы занимаемся этим, мы и электронную очередь создавали, и Росграницу привлекаем туда. Но надо понимать, в каких условиях сейчас мы проживаем: границы периодически закрываются – понятно, по каким причинам. Наверно, пока будет пандемия, будет какая-то нестабильность», – прокомментировала первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина на пресс-конференции 15 декабря.

Она выразила надежду, что в следующем году правительству Приморского края удастся разрешить проблемы с пунктами пропуска, сообщает корреспондент Fishnews. «Мы очень обеспокоены, особенно когда это скоропортящаяся продукция. И мы находимся в диалоге с сопредельными странами», – подчеркнула глава регионального кабмина.

Онлайн-встреча с журналистами была посвящена итогам реализации нацпроектов в 2020 г. и планам на 2021 г. Повышение эффективности внешней торговли входит в число национальных приоритетов. Федеральные власти поставили регионам задачи и по поставкам продукции АПК. План за 11 месяцев 2020 г. перевыполнен на 8%, значительный вклад в реализацию нацпроекта вносят рыбаки, отметили в пресс-службе краевого правительства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: китайправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Все материалы

Интервью

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Строительство судов в России: трудно, долго, дорого. Но возможно

Генеральный директор торговой компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор торговой компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Зачем рыбе красота

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Коронавирус скорректировал планы рыбаков

Генеральный директор группы компаний «Русский краб» Александр САПОЖНИКОВ

Генеральный директор группы компаний «Русский краб»

Александр САПОЖНИКОВ

С новыми объемами квот справляемся

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

ДВНПС поддержал целый ряд важных решений

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Необходимо оперативное решение кризиса с северной «прибрежкой»

Все материалы

Крупным планом

Из-за требований по охране региональных ООПТ возникли проблемы у добытчиков корбикулы

Затейливые приоритеты псевдоэкологов в Приморье

Государству необходимо внимательно относится к такому специфичному промысловому объекту, как глубоководные крабы

Квоты продали – остались вопросы

Добыча лосося на Камчатке

Как объединились добытчики лососей – опыт Камчатки

Филетировочная машина BAADER 588 для свежей или дефростированной рыбы тресковых пород на заводе «Русский минтай» в Приморье

«Баадер» надежен и в условиях коронавирусного форс-мажора

Все материалы

События

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

В Приморье встретили первый краболов отечественной постройки - судно «Русь» компании «Антей»

Приморье встретило «Русь»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.