16 декабря 2020 года

Для восьмого траулера «Норебо» готовят металл

На Северной верфи в Санкт-Петербурге началась резка металла для очередного траулера группы «Норебо». Закладка судна запланирована на февраль, оно будет добывать рыбу в Дальневосточном бассейне.

Заказчик траулера-процессора проекта 170701 – компания «Акрос» (входит в группу «Норебо»). Как и седьмое судно серии, восьмое предназначено для работы на Дальнем Востоке. Объектами лова станут минтай, сельдь, треска, кальмар и другие виды, рассказали Fishnews в пресс-службе верфи. Проектная производительность судна позволит добывать до 230 тонн рыбы и морепродуктов в сутки.

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров для группы «Норебо» состоит из десяти судов, которые строятся по программе инвестквот. На предприятии отметили, что проект 170701 – один из самых современных. Он предусматривает безотходную переработку рыбы в открытом море благодаря многофункциональной фабрике.

На судне будут производить разные виды филе, фарш и другую рыбопродукцию. Образующиеся отходы пойдут на муку и субпродукты.

В пресс-службе обратили внимание, что капсулообразная форма носовых обводов позволяет увеличить рабочее пространство на траулере, при этом улучшив его мореходные качества. Благодаря повышенной энергоэффективности главного двигателя вырабатываемое тепло будет направлено на обогрев кают и рабочих помещений. Электроэнергию, которая выделяется траловыми лебедками в режиме рекуперации, планируется использовать для освещения и других нужд.

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