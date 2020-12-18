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Команда «Родных островов», волонтеры и помощники фонда собрали около 1100 продуктовых наборов для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Фото пресс-службы фонда

«Родные острова» поддержали сахалинцев в трудный год

В Сахалинской области региональный благотворительный фонд «Родные острова», основанный рыбопромышленниками, в непростой период пандемии помог семьям с детьми, ветеранам и другим уязвимым категориям населения.

Два месяца – в апреле и мае – на территории Сахалинской области проходила благотворительная акция «Своих не бросаем». За это время команда «Родных островов», волонтеры и помощники фонда собрали около 1100 продуктовых наборов для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Только в Южно-Сахалинске наборы получили более 600 семей. Также акция охватила Долинский, Невельский, Холмский и Корсаковский районы.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе фонда, помощь получили семьи с детьми, нуждающиеся пенсионеры, ветераны ВОВ, дети войны, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Именно эти категории оказались наиболее уязвимы в период пандемии коронавируса.

«Мы хотели, чтобы эта работа стала примером для наших коллег – не только сахалинцев, но и из других регионов, – отмечает член попечительского совета «Родных островов» Дмитрий Пашов. – Именно сейчас нам необходимо сплотиться и оказать посильную помощь тем, кому она нужна».

Наборы состояли из 22 наименований продуктов – чтобы можно было несколько дней кормить всю семью и завтраком, и обедом, и ужином. Для семей с детьми попечительский совет фонда принял решение добавить набор бытовой химии. Мыло, стиральный порошок и другие хозтовары были нужным подспорьем во время карантина и после него.

Вторым направлением акции стала помощь в организации дистанционного обучения для школьников. «Родные острова» вошли в число благотворителей, которые передали планшеты для школ в рамках федеральной программы «Помоги учиться дома». 297 планшетов отправились в Корсаковский, Охинский, Александровск-Сахалинский, Смирныховский, Макаровский, Холмский, Тымовский, Томаринский районы, а также в школы Южно-Сахалинска. Эту технику можно будет использовать и в следующем учебном году.

Масштабный благотворительный проект на этом не закончился. Учебно-тренировочный центр «Восток» был передан под обсерватор для всех приезжающих на остров и стал барьером для коронавируса. За день база одновременно принимала и расселяла до 291 человека. Всего карантин на «Востоке» прошли 1238 работников из разных регионов страны, фонд полностью оплатил их проживание и питание.

«Родные острова» продолжили реализовывать и другие свои проекты – выдачу благотворительных грантов, экологический субботник, сборы в школу ребят из малообеспеченных семей.

Ежегодно в декабре фонд проводит акцию «Добрая открытка». Подарки и сделанные своими руками открытки подопечные и друзья «Родных островов» передают постояльцам дома престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске. Каждому предлагают стать новогодним волшебником.

Фото предоставлены пресс-службой фонда «Родные острова»

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Команда «Родных островов», волонтеры и помощники фонда собрали около 1100 продуктовых наборов для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Фото пресс-службы фонда
  • Наборы состояли из 22 наименований продуктов – чтобы можно было несколько дней кормить всю семью и завтраком, и обедом, и ужином. Фото пресс-службы «Родных островов»
  • Велоэкстремалы в рамках гранта «Родных островов» благоустроили и перестроили трассу для маунтинбайка в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух». Фото пресс-службы фонда
  • Скорая школьная помощь – проект, чтобы дети не пропускали уроки. Фото пресс-службы «Родных островов»
  • Ежегодно в декабре «Родные острова» проводят акцию «Добрая открытка». Фото пресс-службы фонда
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