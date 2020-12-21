21 декабря 2020 года

Промысловые запасы Берингова моря оценили ученые

Специалисты выполнили комплексные исследования западной части Берингова моря и прикамчатских вод на НИС «Дмитрий Песков». Экспедиция изучила ресурсы минтая, крабов, креветок и других объектов.

Рейс был одним из этапов второй Беринговоморской экспедиции. Работы провели сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО в рамках госмониторинга запасов водных биоресурсов и основных параметров фонового окружения в западной части Берингова моря и Южно-Курильской зоне.

Как рассказал начальник экспедиции Игорь Мальцев, рассчитанная численность нектона и мегапланктона в западной части Берингова моря в августе-октябре составила 70,9 млрд экземпляров, биомасса –7,2 млн. тонн. Доля рыб от учтенной биомассы достигла 99,97%, еще 0,03% пришлось на кальмаров.

Несмотря на довольно разнообразный качественный состав уловов, основу численности (70%) и биомассы (69%) нектона образовывал минтай, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Летом и осенью были проведены исследования промысловых беспозвоночных на шельфе и верхних горизонтах материкового склона Олюторско-Наваринского района и Анадырского залива. Результаты в целом свидетельствуют об удовлетворительном состоянии популяций промысловых видов крабов и креветок в северо-западной части Берингова моря, отметили в филиале.

По данным ТИНРО, запас брюхоногих моллюсков-букцинид в Западно-Беринговоморской зоне вырос по сравнению со съемками 2015 и 2017 гг. Рост запасов также наблюдается у палевого ежа.

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