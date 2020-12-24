24 декабря 2020 года

Рыбаки переживают за порты

Ситуация с отгрузками рыбопродукции через Китай вызывает огромное беспокойство, ведь с января стартует путина в Охотском море. В таких условиях важно, чтобы до рыбаков оперативно доходила информация об ограничениях и их снятии, подчеркнули в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Вопрос с закрытием китайских портов для российских судов с рыбной продукцией – один из самых острых для отрасли. Положение неординарное, трудно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация, отметили рыбопромышленники на заседании совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Затормозилась работа через порт Далянь.

С января начинается сезон «А» минтаевой путины в Охотском море, когда ожидается добыча порядка 1 млн тонн. «Ситуация очень тревожная, ведь эта промысловая экспедиция – важнейшая для множества предприятий, от этого зависят заработки людей, результаты отрасли, – заявил Fishnews президент АРПП Георгий Мартынов. – Важно, чтобы мы оперативно узнавали, когда вводятся ограничения из-за коронавируса, когда они снимаются, какие требования предъявляет зарубежная сторона. Для нас очень важно выполнение поручений курирующего отрасль вице-премьера Виктории Абрамченко».

Как стало известно ранее, заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Россельхознадзору провести с Китаем переговоры для скорейшего урегулирования вопроса открытия портов КНР для российской рыбопродукции. Вице-премьер также поставила задачу довести до российских экспортеров исчерпывающие требования китайской стороны в рамках профилактики COVID-19.

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