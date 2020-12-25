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Добыча лосося у берегов Сахалина

Сахалин рассказал об итогах лососевой путины

Вылов тихоокеанских лососей в Сахалинской области в текущем году составил около 67 тыс. тонн. При этом были приняты меры по поддержке предприятий в условиях пандемии.

Объемы вылова горбуши по итогам путины составили около 75% от изначально рекомендованного объема. Промысел этого вида лососей в островном регионе завершился в сентябре. Прогноз освоен практически по всем районам, кроме юго-западного побережья Сахалина, где объемы добычи оказались ниже ожидавшихся.

По кете удалось освоить более 75% от прогноза. «Достаточно успешно промысел кеты вели в Макаровском районе – свыше 4 тыс. тонн поймали, в Долинском районе – 3800 тонн, в Корсаковском районе – 3200 тонн. В первую очередь это связано с эффективной работой лососевых рыбоводных заводов. В соответствии со Стратегией промысла, с учетом того, что кета добывается преимущественно искусственного воспроизводства, места промысла этого объекта определены в районе устьев рек базовых лососевых рыбоводных заводов», – рассказал Fishnews руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Кижуча добыто более 440 тонн, нерки – более 811 тонн, промысел этих видов ведется на Северных Курилах.

Серьезных проблем в регулировании путины в этом году не возникало, отметили в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Готовиться к промыслу компаниям пришлось в условиях ограничений, которые вводились для борьбы с коронавирусом. Губернатор Валерий Лимаренко поддержал выделение средств для компенсации затрат предприятий – это одна из мер поддержки экономики в условиях пандемии.

В агентстве также напомнили, что в регионе продолжается реализации программы «Доступная рыба»: регулярно организуется продажа рыбопродукции по сниженным ценам.

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