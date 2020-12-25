25 декабря 2020 года

Генпрокуратура разберется с проблемой экологической экспертизы и промысла

В Генеральной прокуратуре изучат ситуацию с требованиями прохождения рыбаками государственной экологической экспертизы. На заседании рабочей группы при Генпрокуратуре о проблеме рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

В отношении предприятий, работающих на промысле тихоокеанских лососей, возбуждены административные дела из-за отсутствия положительного заключения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). Между тем рыбаки не понимают, как проходить такую процедуру.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов попросил Генпрокуратуру содействовать в решении проблемы. Из декабрьского письма центрального аппарата Росприроднадзора следует, что такую экспертизу пользователям нужно проходить в случае с объектами промысла, общий допустимый улов (ОДУ) которых не устанавливается, так как материалы ОДУ уже готовятся госорганами с проведением таких процедур. Однако «неодуемые» - важные объекты для российского рыболовства. В эту категорию входят и тихоокеанские лососи, вылов которых может превышать и полмиллиона тонн, напомнил руководитель АРСО.

При этом непонятно, что является объектом госэкспертизы, какой срок будет действовать заключение. Решение этих вопросов отдано на уровень теруправлений Росприроднадзора, и тут может включиться коррупциогенный фактор, считает президент ассоциации.

Он также отметил, что ГЭЭ затратна как финансово, так и по времени. Уже сегодня хозяйствующим субъектам предлагается проходить или подготавливать документы для прохождения такой экспертизы со стоимостью работ от 2 до 4 млн рублей, сообщил Максим Козлов.

Ранее руководители отраслевых ассоциаций также подчеркивали, что специфика ГЭЭ может перечеркнуть все достижения оперативного регулирования промысла лосося, достигнутые за десять лет. Для отрасли это чревато потерей уловов.

Президент АРСО также обратил внимание, что, если следовать логике Росприроднадзора, проходить экспертизу должны не только предприятий, которые занимаются промышленным рыболовством, но и граждане. То есть это проблема для разных видов рыболовства.

«Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил, что ведомство изучит ситуацию. Проблема также может быть отражена в информации Генпрокуратуры для вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей рыбную отрасль», - рассказал Fishnews Максим Козлов по итогам заседания рабочей группы.

Напомним, что Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций направил обращения по экологической экспертизе руководству Минсельхоза, Росрыболовства и Минприроды. Объединения попросили ведомства совместно с отраслевым сообществом выработать общую позицию по государственной экологической экспертизе в случае с рыболовством.

Кроме того, в Генпрокуратуре обратили внимание, что важно решить вопросы с присутствием при перегрузах представителей пограничных органов, хотя исключать такой контроль полностью в ведомстве не считают необходимым. Нужно урегулировать порядок, сроки прибытия должностных лиц на суда, полагают в прокуратуре, - эти проблемы Максим Козлов поднимал на встрече с генпрокурором Игорем Красновым в октябре.

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