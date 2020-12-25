25 декабря 2020 года

Ассоциация добытчиков краба расширяет сферу влияния

Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока убрала из наименования привязку к региону. Решение принято в связи со вступлением в объединение компании «Антей Север», осуществляющей крабовый промысел на Северном бассейна.

С 21 декабря 2020 г., в соответствии с регистрационными документами, новое полное название некоммерческой организации – Ассоциация добытчиков краба, рассказал президент АДК Александр Дупляков.

«В июле 2020 года существенно изменился состав ассоциации, в том числе за счет вступления ООО «Антей Север», которое ведет промысел в Северном бассейне и строит в Приморском крае серию судов для промысла краба в рамках инвестиционных квот. Все необходимые юридические процедуры завершены, и мы своевременно уведомим наших партнеров о произошедших изменениях», – сообщил руководитель объединения.

Александр Дупляков отметил, что АДК уже ведет определенную деятельность в интересах ООО «Антей Север» и планирует дальнейшую активную работу в новом статусе.

«Ассоциация открыта для вступления, причем членами нашего объединения могут стать как компании, добывающие краба, так и иные юридические лица, осуществляющие деятельность в сопутствующих областях, разделяющие цели и задачи АДК», – подчеркнул собеседник Fishnews.

Напомним, что компании, добывающие краба, активно строят флот под квоты, приобретенные в прошлом году. Инвесторы также вложили средства в развитие берегового производства.

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