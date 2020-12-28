28 декабря 2020 года

Росрыболовство: При введении ограничений важно помнить о разнообразии промыслов

При рассмотрении возможных требований к стране постройки добывающего флота важно помнить о многообразии промыслов: рыбаки могут отказаться от добычи низкорентабельных объектов в случае введения ограничений, отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков на совещании у помощника президента Максима Орешкина.

Напомним, что помощник президента провел совещание по инициативам Русской рыбопромышленной компании. РРПК, в частности, выступила с предложением с 2034 г. запретить использовать для освоения квот в российской экономзоне суда, которые не построены на отечественных верфях и достигли возраста 30 лет.

При рассмотрении таких мер важно помнить, что промыслы, на которых работают российские рыбаки, разнообразны, обратил внимание замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Помимо добычи минтая и трески, есть и достаточно низкорентабельные промыслы, причем в том числе на Дальнем Востоке, отметил глава ведомства.

«Если мы их ограничим в том, что суда должны быть построены только на отечественных верфях, эффективность этих промыслов сократится в разы, на самом деле рыбаки просто уйдут с этих промыслов», – заявил Илья Шестаков.

В качестве альтернативного пути глава ведомства предложил продолжить реализацию программы инвестиционных квот, сообщает корреспондент Fishnews. Это позволит достичь уровня обновления флота в 80-90%, оценил руководитель ФАР.

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