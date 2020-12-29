29 декабря 2020 года

Роман Витязев: Бизнес ждет поддержки от государства в вопросах экспорта

Проблема с электронным декларированием выращенных морепродуктов на экспорт до сих пор не решена законодательно. В такой ситуации государство должно найти вариант решения вопроса для добросовестных поставщиков, считает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Напомним, раньше для оформления поставок продукции аквакультуры достаточно было предъявить договор на участок акватории и акт изъятия выращенных гидробионтов. Но теперь система электронного декларирования предусматривает еще и подачу документа, подтверждающего аквакультурное происхождение продукции. Таможня требует такой документ, но до сих пор непонятно, как он выглядит и кто его выдает. При этом в Росрыболовстве считают, что позиция ФТС законодательно не обоснована.

Вопрос обсудили на межведомственном совещании с участием бизнеса в начале декабря. Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов предлагал таможне до законодательного решения проблемы ввести мораторий на новое требование и оформлять поставки в прежнем порядке. Однако представители ФТС не выразили желания пойти навстречу, рассказал Fishnews председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

По его словам, главными аргументами таможни стали формальное наличие соответствующего требования и опасение, что под видом легальной будет экспортироваться браконьерская продукция.

Между тем, обратил внимание Роман Витязев, проблемы с экспортом пока возникли исключительно у предприятий, которые имеют положительную репутацию и давно известны на рынке – и госорганам, и бизнесу.

«Было бы правильным действительно ввести мораторий - не требовать документ, подтверждающий аквакультурное происхождение продукции. Такая мера должна действовать, пока законодательно не определят ответственный федеральный орган исполнительной власти, который будет выдавать такой документ», - озвучил позицию отраслевого объединения его руководитель.

По его мнению, в первую очередь необходимо помочь добросовестным пользователям, которые осуществляют поставки своей продукции на постоянной основе. Для такой категории экспортеров необходимо найти приемлемый вариант решения возникшего вопроса и дать исполнить действующие контракты, подчеркнул Роман Витязев.

«Но есть риск: если таможенник сделает исключение и оформит партию без такого документа, он окажется нарушителем с точки зрения надзорных инстанций, - заметил председатель союза. - На мой взгляд, снять основные вопросы в данный момент могло бы протокольное соглашение между ФТС и Росрыболовством, при необходимости – с Генпрокуратурой как третьим участником. Нужно определить, что в данный, фактически переходный, период предприятия могут представлять иные документы, подтверждающие легальность продукции, - тот же договор пользования РВУ, отчеты...».

То есть при желании найти решение проблемы можно, резюмировал глава отраслевого объединения. Но, по его словам, такого желания ФТС не проявляет.

«Мы здесь сталкиваемся с ситуацией, когда чиновнику проще отказать, чем принять на себя ответственность и определенные риски, – это, к сожалению, привычно для бизнеса. Однако в нынешней тяжелой для экономики ситуации мы ждем от государственных органов поддержки и оперативного регулирования возникающих бюрократических вопросов», - подчеркнул Роман Витязев.

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